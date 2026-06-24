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▲觀光局長高閔琳領軍偕同市府新聞局、農業局市府團隊赴馬推廣。（圖／高市府觀光局提供）

▲睽違三年高雄觀光隊再次前往馬來西亞。（圖／高市府觀光局提供）

▲高雄國際觀光形象廣告今年4月曾於馬來西亞吉隆坡高速公路播放。（圖／高市府觀光局提供）

高雄國際觀光再出擊！看好入境快速復甦成長的馬來西亞華人及穆斯林旅遊市場，睽違三年，高雄市政府再次攜手觀光業者組團前往吉隆坡與檳城辦理「2026高雄馬來西亞國際觀光推介會」。由觀光局長高閔琳領軍，邀集市府局處單位、觀光公協會及業者，超過30個單位、逾60人，組成陣容堅強的「高雄國際觀光隊」，前進大馬搶攻旅遊商機。本次推廣以「Kaohsiung Syok！」為主題，強調在高雄旅遊的舒服享受與爽快過癮，將分別於吉隆坡舉辦大型B2B觀光推介會，針對華人、穆斯林、印度等族群，分享高雄最新資訊；後於檳城知名「合您商場」舉辦「美食會友」B2C交流活動；雙城接力，積極展現高雄完整的觀光產業鏈，深化高雄具國際吸引力的觀光品牌及知名度，期盼吸引大量馬來西亞民眾前往高雄旅遊。觀光局局長高閔琳表示，馬來西亞是我國台灣新南向政策重要目標，亦是高雄的重要客源市場。今年4月觀光局在吉隆坡人潮聚集之熱門購物中心及高速公路大型看板等通路，播放高雄觀光新形象廣告，在當地引起廣大迴響；趁勝追擊，再度前進大馬搶攻旅客。除持續深耕華裔族群，積極拓展穆斯林市場外，今年同時以性別及親子友善城市做為宣傳號召，希望打入大馬女性與家庭旅遊圈；同時亦邀請大馬全國總人口8%的印度族群旅行業者參與說明會，呼應中央的雙印政策，並開拓新國際旅客市場。觀光局說明，據分析馬國2025年經濟成長率達5.2%，出境旅遊需求穩定升溫，民眾每年平均安排2至3次出國行程，旅遊習性是長天數、家庭旅遊等，顯示其高旅遊頻率與持續消費潛力；加上台馬雙邊直飛航班密集，無論是團體旅遊、自由行或主題型旅遊，皆具高度發展空間。高雄近年持續推動國際友善旅遊環境建置，除積極完善穆斯林友善旅遊服務外，也在高雄旅遊網建置穆斯林旅遊專區，並開發「高雄GO」APP，提供多語化的餐飲、住宿、祈禱空間及特色遊程等多元資訊，強化穆斯林旅客旅遊便利性與友善度。同時，據馬來西亞觀光局資料顯示，赴台旅客以20至39歲年輕族群為主，女性高於男性。因應全球女性自主旅行趨勢，高雄亦持續打造安全且宜居的旅遊城市環境，並於全球女性數位遊牧者最安全城市名列全球第7，展現高雄作為國際觀光城市的安全性與友善形象。觀光局進一步指出，針對大馬民眾高度關注的「高雄美食」，觀光局特別邀集美食、商圈與觀光業者代表打造陣容龐大的「高雄國際觀光隊」於海外共同出擊。齊心共同將高雄食、宿、遊、購、行、育、樂的多元特色，推向大馬市場，期待能讓旅客一次感受高雄熱情與豐富層次的城市魅力。更多旅遊資訊，請上「高雄旅遊網」官網、臉書FB、IG，以及「高雄GO！」APP查詢。