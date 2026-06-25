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今天天氣：颱風、鋒面夾擊 全台都有降雨機率

▲周四開始降雨增多，各地氣溫明顯下滑，但白天高溫仍有30度左右。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：颱風逐漸遠離 午後注意大雨

▲米克拉颱風北上牽引西南季風影響，明後兩天嘉義以南降雨逐漸增強，周五、周六再有鋒面接力，各地天氣不穩。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周日、下周一雨量減少 下周二放晴

▲周四開始降雨增多，各地氣溫明顯下滑，但白天高溫仍有30度左右。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，米克拉颱風在台灣東方北上，外圍環流與西南風將帶來降雨，今明兩天（6月25日至6月26日）全台有雨，南部須防局部大雨及短延時豪雨；周五、周六（6月27日）受鋒面影響仍有明顯雨勢，預計下周二（6月30日），全台才會恢復夏季穩定天氣。6月25日今天的天氣，氣象署指出，米克拉颱風持續北上，北方又有鋒面南下，全台都有降雨機率，南部要留意「局部大雨、短延時豪雨」發生機率，午後山區也有較大雨勢。竹苗、雲嘉南、高屏、花東、澎湖北部、中部、宜蘭、馬祖、金門環境部提及，鋒面接近及西南風增強影響，環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。6月26日明天的天氣，颱風逐漸遠離，鋒面南移至臺灣北部海面，環境水氣較多，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣象署提及，周日、下周一（6月28日至6月29日）單純受到西南風影響，僅剩南台灣有不定時局部短暫陣雨，其它地區以多雲到晴為主，午後各地則有局部短暫雷陣雨，下周二太平洋高壓主導，全台回到典型夏季穩定的天氣。氣溫方面，明天至下周二，台灣各地白天高溫29至34度，早晚低溫預測在台灣各地落在24至27度。此外，近期米克拉颱風接近，明天基隆北海岸、東半部、恆春半島須留意長浪發生。