高雄新左營火車站數年前陸續收編了三隻可愛的流浪貓，不只療癒了無數往來的搭車旅客，站方去年還在北一門旁，使用剩餘建材為牠們打造了專屬的貓咪遊戲區與貓跳台，更被全台貓奴視為朝聖新景點。豈料，有民眾近期目睹現場被圍起來並貼上拆除公告，預計將於 8 月 1 日關閉，消息曝光後引發大批貓奴惋惜與不捨。
3大超萌貓站長進駐！幫忙顧店、招客成新左營亮點
新左營車站的這三隻流浪貓，早已是許多通勤族與旅客心中的「榮譽貓站長」，牠們不僅和車站內的店家關係融洽，有時還會特別跳上櫃台幫忙「站台」招攬生意。去年站方為了讓貓咪有安穩的生活環境，特別利用剩餘的建材，用心打造了讓旅客可以近距離欣賞貓咪萌態的舒適專屬空間。
現場貓站長分別是白底花貓「六月」，牠是最認真上班的模範員工，經常在車站內外巡視，深獲旅客喜愛。虎斑貓「虎仔」則是活潑可愛，是彩券行老闆與客人的開心果；黑色、帶有白色眉毛的「玄寶」外型極具特色，時常在專屬貓跳台上慵懶打盹。
許多乘客更摸透了貓站長們的「班表」，笑稱：「太早去搭車，貓還沒上班；太晚去，貓已經下班了。」牠們下班後，時常會在旁邊的清潔人員休息室裡安穩地吃飯、睡覺。
貓咪聖地8月拆除！新左營站公告：未獲同意、經費不足
不過備受旅客讚譽的新左營貓咪綠洲休憩地，即將畫下句點，近期有民眾在Threads上分享，現場目睹了站方於貓咪專屬空間貼出一張「拆除通知」公告，內容指出，這個活化空間案「未獲公司同意」，且面臨「經費不足」的窘境，無法繼續維持後續的營運與維護。
站方表示，將於 8 月 1 日正式關閉並拆除該貓咪專屬空間。儘管粉絲們萬般不捨，但在行政規範與經費現實的考量下，新左營車站的專屬貓空間將步入歷史，未來雖然還能在新左營看到3隻貓站長的身影，但牠們在這個空間跳上跳下的可愛身影將成為絕響。
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新左營車站的這三隻流浪貓，早已是許多通勤族與旅客心中的「榮譽貓站長」，牠們不僅和車站內的店家關係融洽，有時還會特別跳上櫃台幫忙「站台」招攬生意。去年站方為了讓貓咪有安穩的生活環境，特別利用剩餘的建材，用心打造了讓旅客可以近距離欣賞貓咪萌態的舒適專屬空間。
現場貓站長分別是白底花貓「六月」，牠是最認真上班的模範員工，經常在車站內外巡視，深獲旅客喜愛。虎斑貓「虎仔」則是活潑可愛，是彩券行老闆與客人的開心果；黑色、帶有白色眉毛的「玄寶」外型極具特色，時常在專屬貓跳台上慵懶打盹。
許多乘客更摸透了貓站長們的「班表」，笑稱：「太早去搭車，貓還沒上班；太晚去，貓已經下班了。」牠們下班後，時常會在旁邊的清潔人員休息室裡安穩地吃飯、睡覺。
不過備受旅客讚譽的新左營貓咪綠洲休憩地，即將畫下句點，近期有民眾在Threads上分享，現場目睹了站方於貓咪專屬空間貼出一張「拆除通知」公告，內容指出，這個活化空間案「未獲公司同意」，且面臨「經費不足」的窘境，無法繼續維持後續的營運與維護。