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兆豐投信傳出可能迎來董事長人事調整。據《經濟日報》報導，現任董事長陳佩君已向兆豐金控表達退休規劃，由於公股投信整併議題正持續推進，這項消息也讓外界關注兆豐投信下一階段的經營與接班安排。根據報導，陳佩君並非近期才萌生退意，而是在今年5月便曾向金控高層提出想法。由於當時公司仍在進行新基金募集，她選擇先完成手邊工作，待募集告一段落後，再處理個人退休規劃。兆豐投信近年有多檔基金及ETF問世，3月掛牌的主動式台股ETF「主動兆豐台灣豐收」，成立後約三個月規模已超過50億元。此外，兆豐投信近年獲利持續改寫歷史紀錄，也取得勞工退休基金委外代操資格。報導提到，曾任新光投信總經理的陳文雄已轉赴兆豐投信，加上新基金募集及部分重要業務已陸續完成，可能讓陳佩君認為交棒時點已逐漸成熟。