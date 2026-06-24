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▲主持人郭彥均合體縣長周春米，運用屏東在地食材示範創意料理，吸引大批民眾圍觀互動。（圖／屏東縣府提供）

2026台北國際食品展今（24）日在台北南港展覽館登場，屏東縣政府以「展精品 × 玩食尚」打造「屏東好物館」，集結46家在地品牌參展，展出農特產品、加工食品、水畜產、巧克力及伴手禮等，展現屏東農業與食品產業實力。開幕典禮由屏東縣長周春米主持，並與參展業者及現場買主交流，為業者加油打氣。活動特別邀請知名主持人郭彥均擔任料理秀嘉賓，以屏東在地食材示範創意料理，透過料理演繹呈現屏東農漁畜產品的多元風味，吸引大批參觀民眾駐足欣賞，現場互動熱烈。周春米表示，屏東擁有豐富且多元的農漁畜產資源，縣府近年持續推動品牌輔導、產品加值及市場拓展，協助在地業者提升競爭力。今年「屏東好物館」不僅創下歷年最大參展規模，更展現屏東產業從生產端走向品牌化、精品化的重要成果，期盼藉由食品展平台拓展國內外市場，讓更多買主看見屏東品牌價值。農業處指出，今年展館導入精品策展與沉浸式體驗概念，以質感美學結合產業故事，完整呈現屏東從農業生產、特色加工到品牌行銷的發展成果。展館內包括佳冬、枋寮、車城、枋山、高樹及屏東縣農會特色產品，以及屏東可可、鰻魚加工、休閒食品等品牌皆受到市場高度關注，展現屏東食品產業創新能量與拓展國際市場的競爭實力。展覽將持續至6月27日，並安排品牌推廣及料理展演活動，持續向世界展現屏東好物魅力。