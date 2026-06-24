我是廣告 請繼續往下閱讀

中國海警船近期頻繁航行至台灣東部海域，實施所謂的執法行動，持續對台灣海域襲擾，英國在台辦事處、法國在台協會與德國在台協會今（24）日罕見發表三國聯合聲明，對中國海警船的近期活動表達嚴重關切，並警告這類行動已對區域穩定與航行自由構成實質威脅。聯合聲明以中英文雙語呈現，英、法、德三國駐台機構表示，已密切注意到中國在台灣東部海域的新活動，強調這些行動不僅威脅區域穩定、航行自由，也危及國際航運安全。三國機構在聲明中重申，強烈反對任何單方面改變現狀的行為，特別是透過威脅、武力或脅迫等手段進行改變；同時指出，保障並尊重所有的航行權利、自由，以及海員與船舶的安全，是至關重要的國際原則。面對中國近期不斷擴大對台施壓、將執法權內海化的挑釁舉動，歐洲三核心國家的共同發聲，反映出國際社會對台海及周邊安全情勢的高度重視，不僅向北京當局釋出反對片面破壞台海和平的清晰訊號，也顯示台灣東部海域的航行安全，已成為國際地緣政治不容忽視的焦點。