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當球場響起熟悉應援聲、全場球迷齊聲為味全龍吶喊時，手上除了加油棒，今年夏天還多了一項全新應援神器。國民零食品牌乖乖宣布推出全新「HomeRun應援季」企劃，希望透過一系列棒球主題商品與活動，陪伴球迷一起走進球場、享受熱血賽事。首波率先推出乖乖「奔龍而上」玉米棒，以味全龍年度口號「Run & Roar．奔龍而上」為設計主軸，將球迷熟悉的玉米棒趣味化身為「加油棒」，讓龍迷在享受比賽的同時，也能一邊吃、一邊替味全龍加油。此次推出的乖乖「奔龍而上」玉米棒，延續消費者熟悉且喜愛的玉米濃湯風味，以香甜玉米香氣搭配濃郁順口的湯頭風味，無論是賽前暖場、比賽中場休息，或與親友分享看球樂趣，都能輕鬆滿足味蕾。值得一提的是，本次聯名包裝以味全龍年度主題 「Run & Roar．奔龍而上」 為核心，融合球隊代表性的紅色視覺，特別導入味全龍人氣應援角色芮美，以其活潑、熱情的形象呼應「奔龍而上」，打造充滿熱血氛圍的設計。包裝更巧妙結合「我的加油棒！」趣味概念，將細長的玉米棒化身球場上的應援加油棒，讓球迷拿起玉米棒時，就像舉起專屬的加油棒，一邊享用零食、一邊為球隊熱情吶喊，創造更具互動感的觀賽體驗。產品採用15入獨立包裝分享設計，方便攜帶與分食，不論是放進背包帶進球場、與好友一起看球，或是在家觀賞轉播，都能隨時拿起一支玉米棒，加入應援行列。除了陪伴球迷迎接下半季熱血賽事外，乖乖「奔龍而上」玉米棒持續透過球迷應援話題延伸曝光，成為球場應援情境中的話題零食選擇之一。相關活動資訊提及味全龍九月主題日「搖滾撞野球復古日」，將於9月26日至27日在臺北市立天母棒球場登場。賽事融合音樂與棒球元素，營造復古應援氛圍。球迷可帶著乖乖「奔龍而上」玉米棒進場，以加油棒概念共同參與應援，在音樂與棒球交織的賽事體驗中感受熱血時刻。此次推出的「奔龍而上」玉米棒，也正式揭開乖乖「HomeRun 應援季」序幕。未來將陸續推出多款棒球主題聯名商品與應援企劃，結合零食、美食與球場文化，陪伴球迷享受每一場精彩賽事。首波聯名商品於 6 月 24 日 正式於萊爾富上市，邀請所有球迷帶著專屬的「玉米加油棒」一起進場，為喜愛的球隊熱血應援，享受棒球與美味交織的歡樂時刻。