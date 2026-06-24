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▲想一睹布宜諾斯艾利斯的小酒館風情嗎？艾瑪探戈樂團將於 8月29日在小劇場 推出《探戈小酒館》。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.24)

▲高雄城市芭蕾舞團，將於 8月11日在小劇場 帶來全新創作芭蕾《路》 (圖／記者金武鳳攝，2026.6.24)

▲憑藉「三仙歸洞」爆紅的魔術界傳奇——幻術大仙，將於 9月25日至27日壓軸演出。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.24)

台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」系列，將於7月至9月間重磅登場。今年攜手6組本土表演團體接力演出，節目涵括深情合唱、古典與現代弦樂，還有當代芭蕾、澎湖絲竹、激情探戈以及超人氣魔術 ，多元又豐富風格，將為今年夏天注入滿滿的劇場魅力 ！台中國家歌劇院副總監李君偉，今天宣佈「夏日放/FUN時光」系列的演出陣容，並邀請茄莉邦大提琴家黃佳文、高雄城市芭蕾舞團賴明玥及來自澎湖DF現代音樂樂團蔣秉鈞等人演出，讓與會者先睹為快。由大提琴演奏家黃佳文創立的「茄莉邦藝術推廣聯盟」，是由一群熱愛大提琴的演奏家組成 。今年下半年他們將在小劇場帶來兩場風格截然不同的音樂饗宴，其中7月17日登場的「經典弦樂四重奏-從英雄到凝視」，將挑戰舒伯特與貝多芬的重磅經典四重奏曲目， 為夏日放系列拉開序幕。接著是來自澎湖的「星聲代合唱團」，將於7月31日在中劇院溫情登台 。上半場選唱多首世界經典與牽動土地情感的歌曲；下半場則以合唱劇場形式，改編演繹繪本《阿公的跟屁蟲》 。透過音樂、戲劇與視覺藝術的交織，演繹祖孫間深厚的情感，帶領觀眾重溫「陪伴」的溫暖與珍惜 。邁入第33年、連續21年榮獲「傑出表演團隊」肯定的高雄城市芭蕾舞團，8月11日在小劇場 帶來全新創作芭蕾《路》 。此作由羅馬尼亞籍編舞家康士坦丁與新生代編舞者戴鼎如共同編創 ，將旅途中的未知、不安，以及迷惘中尋找自我的心情化為優雅詩意的舞步，展現走出困境的生命力 。同樣來自澎湖、由馬公高中校友組成的「DF現代音樂樂團」，將傳統樂器與現代音樂完美融合 。8月14日在中劇院演出，樂團特邀旅德指揮家張宇安客席指揮 ，並將世界首演任重的二胡協奏曲《海烽流火》 ，以充滿海島風情的當代國樂，帶領觀眾聆聽澎湖的地景與人文故事 。想一睹布宜諾斯艾利斯的小酒館風情嗎？艾瑪探戈樂團將於8月29日在小劇場 推出《探戈小酒館》 。演出結合了主唱動人的歌聲、班多鈕琴的淒美音色、細膩的吉他鋪陳 ，並由3對阿根廷探戈舞者現場火辣演繹 ，將探戈中的濃烈鄉愁、甜蜜愛戀與背叛痛苦展現得淋漓盡致 。在社群平台坐擁破2.5億次播放量、憑藉「三仙歸洞」爆紅的魔術界傳奇——幻術大仙，在臺北表演藝術中心創下12場完售的驚人紀錄後，即將於9月25日至27日進駐中劇院，本次個人大型魔術公演《大仙的誕生》，將集結經典神技與全新創作，讓全場觀眾近距離見證零破綻的瘋狂魔術現場 。這個夏天，臺中國家歌劇院除了精彩的音樂劇，更由這6組頂尖團隊帶來6種截然不同的感官震撼 ！邀請喜愛藝文的朋友在盛夏時節走進劇場，沉浸在表演藝術的無窮魅力中 。 🎫OPENTIX 兩廳院文化生活