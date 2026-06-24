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▲日本千葉縣市川市動物園的小猴子Panchi（パンチ）不管在哪都要帶著一隻猴子娃娃，吸引網友關注。（圖／翻攝自Ｘ）

近期因可愛外型爆紅、吸引無數遊客慕名朝聖的日本千葉縣市川市動植物園小猴「Panchi」（又稱Punch），竟遭惡劣遊客以雷射筆惡意照射，引發外界強烈譴責。園方今（24）日在X平台發出嚴厲警告，強調此舉不僅可能導致猴群失明，更會造成嚴重心理創傷，一旦抓到違規者將立即強制驅逐出園。市川市動植物園透過X平台正式證實，確有遊客對猴山照射雷射筆，並嚴正指出，雷射光線不僅會對動物眼睛造成不可逆的嚴重傷害，還會引發猴群極大的驚嚇與心理壓力，屬於極度嚴重的干擾虐待行為，絕對無法容忍。所幸，經園方獸醫與飼育員緊急再次逐一確認，目前包括當紅主角Panchi在內的猴群，健康狀況均無異常，暫時未出現眼睛受損等不良跡象，讓外界稍稍鬆了一口氣。園方宣布，保全人員即日起將全面加強警戒巡邏力道，杜絕類似惡行再度發生。同時呼籲在場遊客，若目擊任何人以雷射筆或其他方式干擾動物，請立即通報工作人員，共同守護猴山的平靜環境，讓Panchi能夠安心順利融入群體生活。園方也再次提醒，拍攝動物時嚴禁使用相機閃光燈，並強調任何對動物造成驚擾的行為，一律不予容忍，違規者將被要求立即離園。