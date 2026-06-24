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國民黨主席鄭麗文日前聲稱，訪美期間曾拜會美國參議院議員戴恩斯（Steve Daines）。但媒體報導指出，戴恩斯否認與鄭麗文見面，僅與戴恩斯的特助見面。對此，國民黨文傳會主委陳以信表示「不予回應」。《自由時報》報導指出，非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）執行長江明信昨晚在一場晚宴中遇到戴恩斯，詢問戴恩斯和鄭麗文會面談了什麼。但戴恩斯說，他沒有與鄭麗文見面，鄭麗文是與他的特助見面。不過江明信也說，紐約第三區聯邦眾議員蘇奧齊（Thomas Suozzi）跟他證實有和鄭麗文見面，但並未說明兩人具體談論內容。鄭麗文17日在訪美返台中外記者會上，聲稱去美國見到10位國會議員，其中一位因為時間因素未能當面碰面，改以電話方式進行，整體跟美方的交流非常正面。不過當時《自由時報》記者曾追問，「您說這次見到10位議員，請問包括您在臉書上列名的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）嗎？」，但鄭麗文僅表示，可以公布的名字都有公布了，有一些對方要求，不想要有相片，就尊重對方。