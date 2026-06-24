我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部長林佳龍到波蘭參訪國會，了解人民爭取自由民主的歷史，林佳龍表示，台灣與波蘭都曾歷經威權統治，最終成功轉型為民主國家，共同經驗讓雙方理解彼此，成為持續深化夥伴關係的基礎。林佳龍感謝波蘭長期以來支持台灣國際參與，持續關注台海和平穩定，波蘭國會多年來透過決議與實際行動展現支持，彰顯雙方共享民主自由價值，台波關係在國際局勢變化下更穩固。波蘭國會眾議院經濟委員會主席柯馬拉奇指出，近年台波雙方在經貿、科技、供應鏈安全等領域合作成果逐步展現，夥伴關係深化；林佳龍表示，若未來能開通直航，將有助於促進觀光、商務及教育交流。台波國會友台小組酒會首映外交部最新國情影片《Taiwan Connects》，影片內容從文化、價值及科技面向切入，呈現台灣與歐洲各國的合作關係，展現民主、人權及科技創新領域的發展成果，讓更多歐洲友人認識台灣。林佳龍宣布，將在波蘭、德國、法國及捷克設立首批「台灣語言中心」，透過學習語言及接觸台灣文化，能讓歐洲民眾了解台灣的歷史、民主發展與多元社會，深化台歐民間交流與文化連結。訪波期間，林佳龍與台灣留學生餐敘，傾聽他們分享適應異國文化、學業規劃及職涯發展的經驗，林佳龍表示，自己也曾在海外求學，理解異鄉打拚的心情，跨文化歷程是拓展國際視野的養分。此次餐敘選在華沙首家台灣料理餐廳舉辦，林佳龍表示，店家將台灣味帶進波蘭首都，無論是一杯珍珠奶茶、一碗麻醬麵，或是與外國朋友分享台灣故事的經歷，都可能成為認識台灣的契機。