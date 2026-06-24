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「川習會」引發國際高度關注，美國總統川普說自己與中國國家主席習近平「非常詳細地討論了對台軍售」，甚至稱對台軍售是美中談判的「好用籌碼」，並表示不希望台灣推動獨立後要美國跨越9500英里投入戰爭，引發外界推測川普對台態度是否轉變，不過美國在台協會處長谷立言臉書發文強調，美國做決定時不考慮中國立場，且川普兩任期都大力支持台灣防衛需求。面對外界的猜測和疑慮，美國政壇高層也展開滅火，國務卿盧比歐日前在國會聽證會上重申，華府的對台政策毫無改變，中方顯然希望看到美方在措辭上有所調整，但美國並未做出改變；他也證實，外界高度關注的140億美元對台軍售案並未暫停，目前仍維持在正常的審查階段。谷立言在臉書表示，也進一步佐證美方立場。他指出，盧比歐已明確表示美國對台軍售沒有暫停，且美國在做軍售決定時，不考慮中國的立場或意見，川普提出軍售案就是支持台灣防衛的證明，美國國會對台灣安全也擁有跨黨派的支持，包含編列幾十億美金預算，利用對外軍事融資（FMF）和台灣安全合作倡議（TSCI）等方式全力援助台灣。