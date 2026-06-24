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▲在即將邁入56歲之際，曾心梅（如圖）期許未來的音樂之路能更加寬闊、不設限，勇於嘗試英文、法文、韓文歌。（圖／雲凱娛樂工作室提供）

金曲歌后曾心梅睽違12年推出新單曲〈風吹歸暝〉，將於7/26開唱的她，近日也傳出票房完售的好消息。除了開心感謝歌迷的支持，曾心梅主動向「助攻」的三位男人表達謝意，「要謝謝唱片公司老闆張耕宇及製作人蔡欣弦在錄音室給我的指導及建議，終於在12年後交出了這首自己很滿意的作品。」另外，曾心梅也特別謝謝頭號粉絲、歌手許志豪幫忙喊聲催票，因此決定邀請他來當「座上賓」，用好歌來好好地答謝他。曾心梅睽違12年再推新歌，曾拿下兩座台語歌后的她，首度挑戰「新式混種台語歌」，以國、台語「雙聲道」方式溫柔演繹，這首歌也成為民視、公視全新大戲《阿松與阿暖》的插曲。在錄音過程中，曾心梅充分感受到年輕一輩音樂人的思維衝擊，受益良多的同時，讓她有了「回春」的喜悅，開心直呼：「唱完感覺好像年輕了20歲！」在即將邁入56歲之際，曾心梅期許未來的音樂之路能更加寬闊、不設限，面對歌迷敲碗新專輯，勇於嘗試新挑戰的她笑說：「希望未來能有更多詮釋好歌的機會，多多益善。英文、法文、韓文歌我都很願意嘗試，放馬過來吧！」曾心梅將於7/26在Legacy Taipei 舉辦《天公疼憨人》讚聲演唱會，提及籌備狀況，為了感謝歌迷支持讓門票完售，她透露除了將放送「多重彩蛋」，也預告將放送華麗歌單。曾心梅笑說：「太久沒和大家近距離互動，一不小心歌單數目就排到爆表了，因為想唱的歌太多了，加上還有歌迷指定要唱的，一度排超過30首曲目，讓工作人員頭很痛。」她更幽默向歌迷喊話，因為歌真的太多太多了，可能要從下午開始唱，還要有中場休息時間，讓大家有時間膀胱解放一下上個廁所。接連傳出好消息，曾心梅也向唱片公司老闆、音樂製作人以及許志豪表達感謝：「要謝謝唱片公司老闆張耕宇及製作人蔡欣弦在錄音室給我的指導及建議，終於在12年後交出了這首自己很滿意的作品〈風吹歸暝〉！」並特別謝謝許志豪這位「頭號粉絲」幫忙喊聲催票：「很謝謝他在我一宣布開唱就發文力挺，屆時絕對會請他來看演唱會，用好歌來好好地答謝他！」