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海巡查緝隊長涉不當男女關係 基層檢舉揭露

正宮閨蜜變小三！一路「愛相隨」從屏東黏到苗栗

海巡署：查證屬實立即調職 列入汰除對象

海巡署震怒祭鐵腕！強調毋枉毋縱「絕不寬貸」嚴辦

海巡署爆發風紀醜聞！根據媒體報導，海巡署偵防分署苗栗查緝隊張姓隊長涉嫌在假日留守期間，將疑似是小三的女性友人帶入營區並留宿隊長寢室。對此，海巡署偵防分署24日證實，已於6月4日將張員調離現職，並列入汰除對象，後續將追究相關行政責任。根據媒體《ETtoday》報導，已婚的海巡署偵防分署苗栗查緝隊張姓隊長遭基層人員檢舉，指其任職期間與一名女性友人往來密切，並多次將對方帶入門禁管制的查緝隊營區及隊長寢室過夜，檢舉內容還指出，張姓隊長除了涉及不當男女關係外，也被質疑曾於擔任高勤官期間未依規定留守勤務位置，以及營區內疑似出現飲酒聚會等管理問題。知情人士透露這名小三是一名社區總幹事，更是張姓隊長妻子的閨蜜，過去張姓隊長擔任屏東查緝隊長期間，與妻子的閨蜜往來密切並違規留宿，小三也在張姓隊長從屏東查緝隊長調任至苗栗後，跟著北上苗栗陪伴。海巡署偵防分署表示，張姓隊長涉嫌於假日留守期間，多次攜帶女性友人返隊過夜，經調查確認屬實，已違反內部管理及不當男女關係等相關規定。偵防分署於6月4日將其調離現職，並列入汰除對象，後續將召開人事評議會，追究相關人員行政責任。偵防分署強調，海巡署向來要求所屬人員兼顧優良績效與嚴格紀律，絕不容許公器私用或違法犯紀行為。對於任何違規案件，均秉持「毋枉毋縱」原則嚴查嚴辦、絕不寬貸，未來加強法紀教育與內部管理，防杜類似事件再度發生。