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150億乘客誕生於此！幸運兒現場接獲通知

▲台北捷運表示，幸運旅客於6月24日下午5時13分於市政府站誕生。（圖／台北捷運官網）

天選之人就是她！台北捷運從1996年營運至今已30年，路網持續擴張，載運人次也逐年攀升，終於在今（24）日第150億乘客誕生了！台北捷運表示，幸運旅客於6月24日下午5時13分於市政府站誕生，北捷公司特別贈送專屬捷運年票1張，可於指定期間內免費搭乘捷運一整年。台北捷運公司指出，第150億人次「億」中選一的幸運兒，6月24日下午5時13分，經常搭乘捷運往返板橋站與市政府站通勤的邱小姐，幸運成為臺北捷運第150億人次旅客。平日以捷運作為主要交通工具的她，在當下得知後又驚又喜，也為自己留下深刻珍貴的回憶。至於為何能精準找到第150億名乘客？北捷則表示，是歷史運量趨勢，結合近期旅運型態及當日進站數據，進行動態統計。活動過程邀請公正第三方全程協助驗證，確保活動公開、公平及嚴謹。事實上，台北捷運近年來運量增加幅度越來越大，2024年7月份北捷才剛突破135億人次目標，2025年3月又迎來第140億人次紀錄，過了一年又迎來第150億人，持續創下紀錄。