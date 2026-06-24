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西口豐早在2011年就已喪命

日本兵庫縣神戶市近日在一棟公寓房間的冷凍庫中發現一具男子被肢解的屍體，警方展開調查後，逮捕了死者的前妻，認為前妻涉有重嫌，且男子推斷早在2011年就已死亡，期間早已搬走的前妻持續繳交舊公寓的房租與水電，就是為了避免被發現房內藏有屍體。綜合日媒報導，今年6月20日，神戶市中央區一處公寓房間內的大型冷凍庫中，發現了住戶西口豐被肢解成上下兩半的遺體。警方認定西口豐的前妻、現年50歲的望月亞紀涉有重嫌，23日將其逮捕。望月亞紀對警方供稱，「我做了很過分的事，沒什麼好辯解的」，但是詳細案發經過，仍待後續調查釐清。辦案人員透露，推定西口豐在2011年12月就已死亡，望月亞紀隱瞞了先生的死訊，在2012年12月辦理了離婚手續，並從案發公寓搬出去。然而，搬出去後，望月亞紀仍持續支付房租與水電，且在接受警方調查時供稱「將遺體遺棄於房間後，仍曾多次出入案發現場」。警方初步研判，望月亞紀繼續履行租賃協議是為了避免被發現將屍體留在房間裡，且在搬離後仍不時返回該間確認遺體與現場的狀況，但最終在去年停止繳付電費，導致冷凍庫停止運轉，屍體腐爛發出異味，才因而被發現。警方目前僅是以遺棄屍體罪逮捕望月亞紀，至於是否涉及謀殺，仍待進一步調查。