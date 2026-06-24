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受米克拉颱風路徑及外圍環流影響，部分航空公司飛往日本航班有異動。虎航明（25）日3班航班受影響，華航也有2班航班，後（26）天將視颱風路徑變化陸續更新航班動態。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。相關資訊如下台灣虎航：2026年6月25日航班提前如下：- IT728/IT289 高雄往返沖繩那霸- IT793 沖繩那霸前往台中- IT232 桃園前往沖繩那霸虎航建議旅客可利用官網「航班動態」功能(https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/)，查詢瞭解最新航班異動資訊。華航：CI122/CI123桃園往返沖繩航班提前及放大機型，建議旅客利用華航網站（https://booking.china-airlines.com/FlightStatus/）、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。