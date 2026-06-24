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全球約有1至2%的人口罹患白斑，台灣估計逾20萬人受影響，部分患者在20歲以前即發病，其中不乏孩童。6月25日是世界白斑日，高醫皮膚部於今（24）日舉辦「皮膚疾病衛教講座」，除了白斑也介紹圓禿，希望藉由這個節日喚起社會對該疾病的正確認知並消除大眾誤解。高醫副院長林宗憲表示，皮膚，是人體最大的器官，不僅關係著外在形象，更與整體健康息息相關。白斑與圓禿雖然不一定會危及生命，但其對患者心理、自信與生活品質的影響卻不容小覷。白斑是皮膚色素細胞遭免疫系統攻擊、破壞後，導致局部皮膚出現白色斑塊的慢性疾病。它不會傳染、不會致命，卻因外觀改變，對患者心理造成深刻影響。15歲的小陳，因為局部皮膚出現白斑，在同儕面前都沒有自信，直到他採用外用製劑治療、口服藥物雙管齊下，並且積極接受照光治療恢復色素，如今的他的皮膚已近乎完整的色素恢復。高醫皮膚部部長藍政哲表示，高醫皮膚部在白斑診療上耕耘逾二十年，建立完整的白斑治療流程，提供從診斷、病情評估、光照治療到心理衛教的一站式整合照護。白斑患者需要的不只是藥物，更需要被理解與支持。若發現皮膚出現不明白斑，應儘早至皮膚科就診，確認診斷並把握治療黃金期。白斑的治療需要耐心，通常需數月才能看到色素恢復，但只要規律治療、醫病合作，大多數患者都能獲得顯著改善。除了白斑之外，高醫皮膚部主治醫師陳泱伊也深入介紹圓禿的致病機轉、診斷方式及最新治療選擇，幫助民眾正確認識疾病並及早接受治療。俗稱「鬼剃頭」的圓禿，是一種自體免疫性疾病，主要因免疫系統異常攻擊毛囊所致，造成頭髮突然脫落，形成界限清楚的圓形或橢圓形禿髮區域。除了頭髮之外，部分病人也可能出現眉毛、睫毛或鬍鬚脫落。高醫皮膚科醫師陳泱伊表示，目前圓禿已有多種治療方式可供選擇。對於輕中度病人，常使用局部類固醇注射及外用藥物治療；較嚴重或快速惡化的病人，則可考慮口服或靜脈注射類固醇、免疫調節藥物等治療。近年來，隨著對疾病機轉的深入了解，JAK抑制劑等口服小分子標靶藥物的問世，已為中重度圓禿治療帶來重要突破，可針對圓禿相關發炎訊號進行精準治療，為病人提供更多治療選擇與希望。醫師陳泱伊提醒，圓禿雖然不會危及生命，但可能對外觀、自信心及生活品質造成顯著影響。頭髮再生通常需要數個月時間才能逐漸看見成效，因此治療過程需保持耐心並規律追蹤。除了接受適當治療外，也應維持均衡飲食、充足睡眠及適當紓解壓力。若發現異常落髮情形，建議儘早尋求皮膚科醫師協助，透過正確診斷與個人化治療計畫，提高毛髮再生機會，重拾自信與生活品質。