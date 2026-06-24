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農業部林保署今（24）日針對花蓮萬里溪堰塞湖召開第3次跨機關應變會議，透過該署航遙測分署今日取得之最新航攝影像估算，堰塞湖目前蓄水量約78萬立方公尺，最大蓄水量可達420萬立方公尺，依近日每日增加約20萬公噸之入流量，預計18天後即蓄滿；但期間若有較大降雨，則時程將提前。今日會中各中央及地方防災單位也報告各項防減災整備工作進度，花蓮縣府表示，堰塞湖可能影響範圍內之聚落疏散撤離及收容安置規劃已陸續完成，萬榮鄉公所及鳳林鎮公所完成保全戶盤點及避難疏散收容名冊建立，其中萬榮鄉89人、鳳林鎮116人。萬榮鄉公所並已預先聯繫國軍災防責任區聯絡官，申請12名兵力協助後勤搬運及大規模撤離，並同步向縣府及中央申請必要之收容物資，確保安置量能充足。與會之花蓮縣府秘書長饒忠說，考量後天起山區易有局部性降雨發生，縣府已請萬里溪下游沿線危險區域居民近期切勿前往溪床活動。並請萬榮鄉公所及鳳林鎮公所於明日中午前完成疏散撤離計畫報縣府核備，並將以最嚴謹態度落實防災準備，保障民眾安全。經濟部水利署說明，萬里溪台鐵橋至台9線萬里溪橋、西寶大橋一帶河道較為狹窄，為本次模擬中淹水風險較高之瓶頸區段。針對該河段均將於後天前完成堤防應急加高並持續辦理堤防加固。水利署另表示，萬里溪河道目前可通過100年以上設計標準流量，暫無立即疏濬之必要，後續將持續滾動檢討，至於萬里溪與花蓮溪匯流口也將加強巡查及防護。農業部農田水利署表示，萬里溪沿線目前有兩處取水口，上游萬榮圳取水口已處於封閉狀態，未進行取水；下游靠近水路橋之林田圳取水口目前維持正常引水。後續將密切掌握氣象及降雨情形，並依警戒措施隨時啟動關閉水門等應變程序。台電指出，鳳林超高壓變電所為花東地區重要供電設施，若遇大水漫淹，將採取「攔水導流」方式，以沙包封堵通往開關場核心設備區之入口，引導水流改往台9線方向，以保全開關場安全並降低供電影響。倘水流進入開關場造成設備受損或全廠停電，台電亦已訂定花東地區「全黑啟動機制」，將優先恢復花蓮地區重要用戶供電。交通管制方面，交通部公路局已針對台9線建立警戒機制，後續如發布紅色警戒，將啟動封路措施及交通替代方案；臺鐵公司亦表示，屆時將視警戒狀況辦理預防性停駛，以維護交通安全。林保署花蓮分署及地方政府也將於明日辦理3場地方說明會，向居民說明堰塞湖風險、最新監測情形及相關防災應變作為。林保署花蓮分署為強化堰塞湖即時監測，今日特別派員步行深入山區辦理無人機空拍作業。因現地完全無通訊訊號，工作人員須單趟徒步約2小時接近湖區，待完成空拍後再撤出傳輸影像，往返作業時間約6小時，成功取得湖區最新空拍影像，以利掌握堰塞湖最新變化。林保署指出，後續將持續召開跨機關應變會議，追蹤相關機關各項防減災措施執行情形，並密切監測萬里溪堰塞湖動態。也提醒近期民眾切勿進入萬里溪溪床及周邊河道範圍活動，並隨時留意中央及地方政府發布之防災警戒資訊。