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▲高雄市政府海洋局局長石慶豐與高雄海味業者共同為高雄海洋局專區揭開序幕，歡迎國人多加選用高雄海味。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(右1)與參展的高雄海味業者交流互動熱絡。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局在台北國際食品展設置高雄海洋局館，展示高雄海味多元特色產品。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局率高雄海味業者參與2026台北國際食品展，海洋局局長石慶豐(左4)與立法委員許智傑(左5)為高雄海洋局館讚聲，共同行銷高雄海味品牌及高雄優質水產品。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於今(24)日率高雄海味業者，參與在台北市南港展覽館展出的2026台北國際食品展，共同行銷高雄海味品牌及高雄優質水產品。高雄市政府海洋局局長石慶豐率高雄海味業者參與2026台北國際食品展，並共同為高雄海洋局專區揭開序幕，立法委員許智傑、邱議瑩、高雄市政府農業局局長姚志旺等人也到場為高雄海洋局館讚聲，歡迎國人多加選用高雄海味。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局攜手凱亞良品、政澄水產、珍福食品、責生、魚社長、悅來食品、鱸好家、興達港歐董及永安區漁會等9家高雄海味業者共同參與台北國際食品展，業者精選商品參展，象徵高雄海味正式亮相，也展現高雄漁業從產地到餐桌的豐富成果與多元魅力。石慶豐說，高雄不缺好魚，缺的是讓更多人看見的機會，高雄擁有完整的漁業產業鏈，從遠洋漁撈、養殖生產到加工加值均具備深厚基礎，漁業總產量約61萬公噸、總產值約新台幣511億元，均居全國第一。石慶豐指出，高雄市政府海洋局自十餘年前推動「高雄海味」品牌以來，持續協助業者強化產品品質、取得各項驗證並拓展市場通路，希望讓來自高雄海洋的優質水產品，不只停留在產地，更能走進全國乃至國際市場，此次透過台北國際食品展這個國內重要的專業展會平台，期待讓更多買主、餐飲業者及通路商認識高雄海味，為高雄在地業者創造更多合作機會。石慶豐並指出，此次參展的高雄海味業者涵蓋養殖、遠洋及水產加工等多元領域，各具特色，政澄水產主打鮪魚加工產品、永安區漁會推廣龍膽石斑及龍虎斑、凱亞良品以虱目魚精及白蝦產品深受市場青睞、珍福食品推出飛卷軟絲等特色加工品、鱸好家以去刺鱸魚產品展現養殖成果、悅來食品開發魚餅及蝦餅等特色點心、興達港歐董深耕魚漿製品市場、魚社長專注龍虎石斑加工應用、責生則以生態養殖海水魚產品建立品牌特色，這9家參展的高雄海味業者共同展現高雄漁業從生產、加工到品牌行銷的多元能量。石慶豐並說，為讓國內外買家更加認識高雄水產品特色，展覽期間每日中午12時至14時安排料理示範活動，邀請亞太十大名廚李浡紳主廚、高雄餐旅大學李怡君副教授、張譽曦主廚及朱國凱主廚等4位專業料理職人，運用高雄在地優質食材設計特色料理，透過實際品嚐體驗，展現高雄海味的多元風貌與產品價值，在現場除產品展示及料理示範外，也設置商務洽談專區，提供國內外買主、通路商及餐飲業者交流媒合平台，以協助業者拓展合作機會。