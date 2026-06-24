高雄市政府海洋局於今(24)日率高雄海味業者，參與在台北市南港展覽館展出的2026台北國際食品展，共同行銷高雄海味品牌及高雄優質水產品。
高雄市政府海洋局局長石慶豐率高雄海味業者參與2026台北國際食品展，並共同為高雄海洋局專區揭開序幕，立法委員許智傑、邱議瑩、高雄市政府農業局局長姚志旺等人也到場為高雄海洋局館讚聲，歡迎國人多加選用高雄海味。
高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局攜手凱亞良品、政澄水產、珍福食品、責生、魚社長、悅來食品、鱸好家、興達港歐董及永安區漁會等9家高雄海味業者共同參與台北國際食品展，業者精選商品參展，象徵高雄海味正式亮相，也展現高雄漁業從產地到餐桌的豐富成果與多元魅力。
石慶豐說，高雄不缺好魚，缺的是讓更多人看見的機會，高雄擁有完整的漁業產業鏈，從遠洋漁撈、養殖生產到加工加值均具備深厚基礎，漁業總產量約61萬公噸、總產值約新台幣511億元，均居全國第一。
石慶豐指出，高雄市政府海洋局自十餘年前推動「高雄海味」品牌以來，持續協助業者強化產品品質、取得各項驗證並拓展市場通路，希望讓來自高雄海洋的優質水產品，不只停留在產地，更能走進全國乃至國際市場，此次透過台北國際食品展這個國內重要的專業展會平台，期待讓更多買主、餐飲業者及通路商認識高雄海味，為高雄在地業者創造更多合作機會。
石慶豐並指出，此次參展的高雄海味業者涵蓋養殖、遠洋及水產加工等多元領域，各具特色，政澄水產主打鮪魚加工產品、永安區漁會推廣龍膽石斑及龍虎斑、凱亞良品以虱目魚精及白蝦產品深受市場青睞、珍福食品推出飛卷軟絲等特色加工品、鱸好家以去刺鱸魚產品展現養殖成果、悅來食品開發魚餅及蝦餅等特色點心、興達港歐董深耕魚漿製品市場、魚社長專注龍虎石斑加工應用、責生則以生態養殖海水魚產品建立品牌特色，這9家參展的高雄海味業者共同展現高雄漁業從生產、加工到品牌行銷的多元能量。
石慶豐並說，為讓國內外買家更加認識高雄水產品特色，展覽期間每日中午12時至14時安排料理示範活動，邀請亞太十大名廚李浡紳主廚、高雄餐旅大學李怡君副教授、張譽曦主廚及朱國凱主廚等4位專業料理職人，運用高雄在地優質食材設計特色料理，透過實際品嚐體驗，展現高雄海味的多元風貌與產品價值，在現場除產品展示及料理示範外，也設置商務洽談專區，提供國內外買主、通路商及餐飲業者交流媒合平台，以協助業者拓展合作機會。
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石慶豐說，高雄不缺好魚，缺的是讓更多人看見的機會，高雄擁有完整的漁業產業鏈，從遠洋漁撈、養殖生產到加工加值均具備深厚基礎，漁業總產量約61萬公噸、總產值約新台幣511億元，均居全國第一。
石慶豐並說，為讓國內外買家更加認識高雄水產品特色，展覽期間每日中午12時至14時安排料理示範活動，邀請亞太十大名廚李浡紳主廚、高雄餐旅大學李怡君副教授、張譽曦主廚及朱國凱主廚等4位專業料理職人，運用高雄在地優質食材設計特色料理，透過實際品嚐體驗，展現高雄海味的多元風貌與產品價值，在現場除產品展示及料理示範外，也設置商務洽談專區，提供國內外買主、通路商及餐飲業者交流媒合平台，以協助業者拓展合作機會。