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▲除了一般家庭必備的冷氣、冰箱、洗衣機，其他如淨水器、除濕機、洗碗機，甚至高單價的按摩椅和電子衣櫥，如今都能透過月租方式配置全新機。（圖／486團購提供）

暑假向來是搬家旺季，不僅畢業生準備展開新生活，不少家庭也趁著孩子放暑假進行換屋、交屋或居家整修。然而，從租屋押金、搬家費、裝潢款，到冷氣、冰箱、洗衣機等大型家電添購，動輒就得花上數十萬元，也讓不少民眾大喊吃不消。486團購觀察，現代人越來越重視現金流管理，帶動家電「租購」市場持續成長。尤其是新婚、小家庭，以及因工作調動而搬遷的族群，對於降低入住初期支出的需求最為明顯。486團購指出，除了一般家庭必備的冷氣、冰箱、洗衣機，其他如淨水器、除濕機、洗碗機，甚至高單價的按摩椅和電子衣櫥，如今都能透過月租方式配置全新機，且合約期滿後家電即歸租戶所有。以冷氣為例，月租最低525元起，冰箱與洗衣機分別只要369元及479元起，大幅降低一次性費用負擔，民眾可以在預算內輕鬆打點好高規格的居家設備。不少民眾過去對家電租賃的印象仍停留在二手機或中古設備，難免產生衛生和性能疑慮。為解決消費者痛點，486團購強調，486團購只出租全新機，並結合原廠保固延長、專人定期到府清潔保養與耗材更換等服務，讓家電長期維持良好效能。因應暑假搬家與換屋需求增加，486團購推出家電租賃優惠活動至9月底止。空調單冷型享4年月租金5折；空調冷暖型享兩年月租金65折，再加碼省電補助折1,500元；其他指定家電享兩年月租金享75折優惠。