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▲摸兔子摸到頭禿！（圖／截自中國大河報）

▲摸兔子摸到頭禿！（圖／截自中國大河報）

家長注意！中國浙江寧波一名5歲女童因經常接觸鄰居飼養的兔子，頭皮不幸感染真菌，長出「鴿子蛋」大小的膿包，治療後雖傷口癒合，但頭皮毛囊已遭嚴重破壞留下疤痕，該部位永久無法再長出新髮，令人惋惜。據《寧波晚報》報導，女童洋洋（化名）平日活潑好動，經常跑到樓下與鄰居養的兔子玩耍。某天起她不斷抓頭喊癢，祖母發現頭頂出現紅疙瘩，自行塗抹藥膏一週仍未好轉，反而腫成鴿子蛋大小的軟包，輕輕一碰就流膿並伴隨大量脫髮，這才緊急就醫。洋洋被帶到寧波市第二醫院皮膚科就診，主治醫師田雅芝為她進行真菌鏡檢，確認感染「膿癬」。追問病史後，祖母才想起洋洋每天都會接觸鄰居的兔子，這才找到感染源頭。田雅芝醫師解釋，兔子、貓、狗等長毛動物身上可能攜帶「親動物性皮膚癬菌」，但動物本身通常毫無症狀，飼主很難察覺。孩子觸摸後若未徹底洗手，真菌便有機會在頭皮落地生根，引發嚴重感染。不少家長可能會問「我們大人也摸了，為何沒事？」對此醫師說明，3至10歲兒童是膿癬的高危族群，因為這個年齡段的孩子頭皮皮脂腺尚未成熟、分泌不足，缺乏能抑制真菌的「長鏈脂肪酸」，簡單說就是「孩子頭皮的防禦力比大人弱得多」，一旦感染更容易惡化。醫師特別提醒，若孩子接觸寵物後頭皮出現紅腫、化膿或脫髮等症狀，應盡早就醫，切勿自行使用含類固醇激素的藥膏（如台灣常見的皮膚炎外用藥），因為激素會抑制局部免疫力，反而讓真菌擴散、加重病情，同時也不建議自行擠壓膿包，以免感染範圍擴大。