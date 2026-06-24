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▲美股, 華爾街。（圖／美聯社／達志影像）

往後一個月 ：上漲機率88%，平均漲幅12%

：上漲機率88%，平均漲幅12% 往後三個月 ：上漲機率88%，平均漲幅23%

：上漲機率88%，平均漲幅23% 往後六個月：上漲機率94%，平均漲幅38%

全球晶片股23日慘遭血洗，費城半導體指數單日暴跌近8%，從南韓到美國無一倖免。然而，就在市場一片哀嚎之際，知名華爾街大多頭卻逆勢喊話：別怕，這種跌法，歷史上幾乎都是買進好機會。Fundstrat研究部主管李湯姆（Tom Lee）翻出2011年以來的歷史紀錄，找到17次半導體股單日跌幅至少6%的案例，結果相當驚人：李湯姆直接下結論：「換句話說，這些回檔，可謂買進機會。」不過李湯姆也坦承，不是每次都靈。2024年7月17日，晶片股大跌7.1%，往後一週、一個月、三個月、六個月股價仍持續下跌，跌幅分別為5.2%、3%、2.8%、3.8%，完全沒有反彈。原因在於，當時AI企業支出的能見度很低，市場對未來充滿疑慮。但他強調，現在的情況完全不同，2026年AI資本支出的方向與力道都相當明確，這是最關鍵的差異。面對近期市場上「美股已觸頂」的警告聲四起，李湯姆不僅不買單，甚至把這些聲音當成反向指標，認為悲觀論越多，反而預示後市看漲。從估值面來看，目前標普500的預期本益比，比年初還低了1個百分點，意味著未來本益比擴張的空間仍在，股市並未高不可攀。