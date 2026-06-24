全球晶片股23日慘遭血洗，費城半導體指數單日暴跌近8%，從南韓到美國無一倖免。然而，就在市場一片哀嚎之際，知名華爾街大多頭卻逆勢喊話：別怕，這種跌法，歷史上幾乎都是買進好機會。
歷史數據怎麼說？跌6%以上，88%機率一個月後反彈
Fundstrat研究部主管李湯姆（Tom Lee）翻出2011年以來的歷史紀錄，找到17次半導體股單日跌幅至少6%的案例，結果相當驚人：
不是沒有例外！2024年那次就踢到鐵板
不過李湯姆也坦承，不是每次都靈。2024年7月17日，晶片股大跌7.1%，往後一週、一個月、三個月、六個月股價仍持續下跌，跌幅分別為5.2%、3%、2.8%、3.8%，完全沒有反彈。
原因在於，當時AI企業支出的能見度很低，市場對未來充滿疑慮。但他強調，現在的情況完全不同，2026年AI資本支出的方向與力道都相當明確，這是最關鍵的差異。
股市「做頭」的說法？李湯姆：反而是看漲訊號
面對近期市場上「美股已觸頂」的警告聲四起，李湯姆不僅不買單，甚至把這些聲音當成反向指標，認為悲觀論越多，反而預示後市看漲。
從估值面來看，目前標普500的預期本益比，比年初還低了1個百分點，意味著未來本益比擴張的空間仍在，股市並未高不可攀。
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Fundstrat研究部主管李湯姆（Tom Lee）翻出2011年以來的歷史紀錄，找到17次半導體股單日跌幅至少6%的案例，結果相當驚人：
- 往後一個月：上漲機率88%，平均漲幅12%
- 往後三個月：上漲機率88%，平均漲幅23%
- 往後六個月：上漲機率94%，平均漲幅38%
不是沒有例外！2024年那次就踢到鐵板
不過李湯姆也坦承，不是每次都靈。2024年7月17日，晶片股大跌7.1%，往後一週、一個月、三個月、六個月股價仍持續下跌，跌幅分別為5.2%、3%、2.8%、3.8%，完全沒有反彈。
原因在於，當時AI企業支出的能見度很低，市場對未來充滿疑慮。但他強調，現在的情況完全不同，2026年AI資本支出的方向與力道都相當明確，這是最關鍵的差異。
股市「做頭」的說法？李湯姆：反而是看漲訊號
面對近期市場上「美股已觸頂」的警告聲四起，李湯姆不僅不買單，甚至把這些聲音當成反向指標，認為悲觀論越多，反而預示後市看漲。
從估值面來看，目前標普500的預期本益比，比年初還低了1個百分點，意味著未來本益比擴張的空間仍在，股市並未高不可攀。