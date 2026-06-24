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2026年世界盃足球賽正如火如荼地進行中，國際足球總會（FIFA）本屆祭出的天價獎金池，隨著參賽隊伍擴編至歷史新高的48國，FIFA針對各參賽國足協發放的獎勵金額也隨之水漲船高，總獎金高達8.71億美元，冠軍球隊可拿走5000萬美元。根據 FIFA 此前公布的數據，本屆世界盃的獎金總額高達8.71億美元（約合新台幣1404億元），相較於上屆賽事成長約1.5 倍。這筆驚人的獎金不僅用於激勵球隊，更體現了世界盃作為全球第一大體育賽事的商業價值。對於參賽球隊而言，只要踏上世界盃的舞台，就是一筆巨大的收入。根據獎金分配規則，每支參賽球隊除獲得1000萬美元（約合新台幣16.1億元）的小組賽出場費外，還能領取250萬美元（約合新台幣4億元）的參賽準備金。這意味著，球隊即便在小組賽後遺憾淘汰，光是「出場」就能保底進帳約120萬美元。此外，FIFA 還額外提供了超過1600萬美元（約合新台幣25.8億元）的輔助預算，用於支付代表團的遠征費、食宿補貼及擴大球隊票務分配，確保各國足協在無後顧之憂的情況下全力備戰。隨著賽程推進，獎金層級更是階梯式跳升：冠軍： 5000萬美元（約合新台幣80.6億元）亞軍： 3300萬美元（約合新台幣53.2億元）季軍： 2900萬美元（約合新台幣46.7億元）殿軍： 2700萬美元（約合新台幣43.5億元）八強： 1900萬美元（約合新台幣30.6億元）十六強： 1500萬美元（約合新台幣24.2億元）這項天價獎金數字曝光後，隨即在社群媒體 X（原 Twitter）上引起轟動。球迷們紛紛留言表示：「這就是夢想的力量」、「動用的資金規模實在太驚人了」、「沒想到光是出場費就有 這麼多，這簡直是天文數字！」對於參賽國而言，這些資金不僅能用於提升國家足球軟硬體實力，更能鼓勵更多基層選手追逐職業舞台。隨著世界盃進入淘汰賽階段，每一場比賽不僅是榮譽的爭奪，更是在爭取這筆高額獎金，這無疑將讓接下來的賽事競爭更加白熱化。