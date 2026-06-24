2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）「無敵艦隊」西班牙陣中18歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal），在H組小組賽對沙烏地阿拉伯踢進個人生涯在世界盃首顆進球，不僅成為史上第8年輕的進球者，還紅到出圈，成為全球指標性人物。西班牙媒體《馬卡報》指出，在亞馬爾進球後的24小時內，Google上的「亞馬爾球衣（camiseta de Lamine Yamal）」搜尋量瞬間暴增了448%，且不只球衣，亞馬爾的球鞋搜尋量也增長90%。
亞馬爾世界盃進球開胡 成史上第8年輕進球者
西班牙18歲天才球星亞馬爾早已是全球矚目的焦點，但他在世界盃為西班牙國家隊攻入的首記進球，將他的身價與歷史地位推向了全新高度。在小組賽與沙烏地阿拉伯的對決中，亞馬爾在第10分鐘便首開紀錄，幫助球隊最終以4：0大勝。
憑藉這顆進球，亞馬爾成為世界盃歷史上第8年輕的進球者，同時也是西班牙隊史第2年輕在世界盃進球的球員，僅次於加維（Gavi）。他的名字如今與這項大賽的歷史傳奇球星並列，而該榜單至今仍由「球王」比利（Pelé）領銜，他保持著以年僅17歲之齡在世界盃進球的最年輕紀錄。
亞馬爾個人社群粉絲破4千萬人 商業號召力驚人
亞馬爾在16歲時就在2024年歐洲國家盃資格賽中完成國家隊首秀，並成為西班牙國家隊歷史上最年輕的上場暨進球球員。在國家隊初登場的2年後，這位巴薩的潛力前鋒已被視為最具國際發展前景的西班牙足球員之一。他那不符合年齡的創造力、膽識與成熟度，在對陣沙烏地阿拉伯時再度展露無遺。
亞馬爾在Instagram上已累積超過4430萬名粉絲，穩坐這世代中最具發展潛力的人物之一。伴隨著他在運動成就上的成長，其商業號召力也同樣驚人，這直接體現在大眾對他球衣以及他所穿戰靴的瘋狂需求上。
Google 的搜尋趨勢也印證了這一點。在過去1個月內，全球對於「拉明足球鞋（botas de fútbol de Lamine）」的相關搜尋量成長362%。這股效應也同樣波及到了贊助商愛迪達（adidas），在亞馬爾身穿該品牌於小組賽對陣維德角迎來首秀後，與愛迪達足球鞋相關的搜尋量便增長了90%。
亞馬爾踢進個人首球後 球衣搜尋量暴增448%
《馬卡報》引用英國運動時尚巨頭《JD Sports》專家所收集的數據顯示，在對陣沙烏地阿拉伯賽後的24小時內，亞馬爾在Google上對「拉明·亞馬爾球衣（camiseta de Lamine Yamal）」的搜尋量瞬間暴增了448%。大眾對這位天才球星的狂熱，反映出已出圈，成為一個全球性的指標人物。
亞馬爾的影響力如今已無法單用進球或助攻來衡量，他的個人風格、獨特個性以及他與新世代年輕人的緊密連結，解釋了其高人氣為何能延伸至時尚圈、消費趨勢，甚至改變了球迷與足球互動的方式。
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西班牙18歲天才球星亞馬爾早已是全球矚目的焦點，但他在世界盃為西班牙國家隊攻入的首記進球，將他的身價與歷史地位推向了全新高度。在小組賽與沙烏地阿拉伯的對決中，亞馬爾在第10分鐘便首開紀錄，幫助球隊最終以4：0大勝。
憑藉這顆進球，亞馬爾成為世界盃歷史上第8年輕的進球者，同時也是西班牙隊史第2年輕在世界盃進球的球員，僅次於加維（Gavi）。他的名字如今與這項大賽的歷史傳奇球星並列，而該榜單至今仍由「球王」比利（Pelé）領銜，他保持著以年僅17歲之齡在世界盃進球的最年輕紀錄。
亞馬爾個人社群粉絲破4千萬人 商業號召力驚人
亞馬爾在16歲時就在2024年歐洲國家盃資格賽中完成國家隊首秀，並成為西班牙國家隊歷史上最年輕的上場暨進球球員。在國家隊初登場的2年後，這位巴薩的潛力前鋒已被視為最具國際發展前景的西班牙足球員之一。他那不符合年齡的創造力、膽識與成熟度，在對陣沙烏地阿拉伯時再度展露無遺。
亞馬爾在Instagram上已累積超過4430萬名粉絲，穩坐這世代中最具發展潛力的人物之一。伴隨著他在運動成就上的成長，其商業號召力也同樣驚人，這直接體現在大眾對他球衣以及他所穿戰靴的瘋狂需求上。
Google 的搜尋趨勢也印證了這一點。在過去1個月內，全球對於「拉明足球鞋（botas de fútbol de Lamine）」的相關搜尋量成長362%。這股效應也同樣波及到了贊助商愛迪達（adidas），在亞馬爾身穿該品牌於小組賽對陣維德角迎來首秀後，與愛迪達足球鞋相關的搜尋量便增長了90%。
亞馬爾踢進個人首球後 球衣搜尋量暴增448%
《馬卡報》引用英國運動時尚巨頭《JD Sports》專家所收集的數據顯示，在對陣沙烏地阿拉伯賽後的24小時內，亞馬爾在Google上對「拉明·亞馬爾球衣（camiseta de Lamine Yamal）」的搜尋量瞬間暴增了448%。大眾對這位天才球星的狂熱，反映出已出圈，成為一個全球性的指標人物。
亞馬爾的影響力如今已無法單用進球或助攻來衡量，他的個人風格、獨特個性以及他與新世代年輕人的緊密連結，解釋了其高人氣為何能延伸至時尚圈、消費趨勢，甚至改變了球迷與足球互動的方式。
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