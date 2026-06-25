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前三名全由蘋果包辦

▲iPhone17系列持續穩坐台灣手機熱銷榜前段班，其中iPhone17 256GB已連續5個月拿下單機銷售冠軍。（圖／傑昇通信提供）

三星A17只要4990元排第5名

三星9款手機進榜 中階A57成安卓第一

OPPO、Google、vivo也進榜 萬元以下機種仍有市場

▲Google Pixel10a在5月手機熱銷榜排名第19名，面對暑假前新機混戰，銷量仍逆勢微增2%。（圖／傑昇通信提供）

手機市場買氣回溫，最新5月台灣手機熱銷榜出爐，5月全台智慧型手機總銷量達42.9萬台，較4月40.2萬台成長7%，銷售總額也同步回升7%。其中Apple iPhone 17 256GB連續五個月霸榜，但最受矚目的反而是三星平價機，Galaxy A17 6GB/128GB門市價只要4990元，排名高居第5名，一口氣賣贏iPhone17e、iPhone17 Pro 512GB、iPhone17 Pro Max 512GB等多款iPhone。5月手機熱銷榜前3名依舊由蘋果拿下，依序為iPhone 17 256GB、iPhone 17 Pro 256GB、iPhone17 Pro Max 256GB，顯示新一代iPhone仍是台灣實體通路買氣主力。傑昇通信分析，由於市場預期下半年iPhone18系列可能面臨明顯漲價，加上上游代工成本與記憶體報價持續高檔，讓部分果粉提前鎖定現有iPhone17系列現貨，帶動iPhone17系列單機銷量平均月增15%。本月榜單最大亮點，是三星平價機Galaxy A17 6GB/128GB，原廠建議售價7490元，傑昇門市售價降至4990元，排名第5名，雖較上月下滑1名，但仍賣贏第6名iPhone 17e 256GB、第7名iPhone17 Pro 512GB、第8名iPhone17 Pro Max 512GB，以及第10名iPhone17 512GB，此外，Galaxy A17 8GB/128GB也從上月第17名上升至第11名，門市售價5790元，顯示5000元上下的入門手機，在預算型消費者、長輩換機與備用機需求帶動下，仍有相當穩定買氣。三星本月共有9款手機擠進前20名，是進榜席次最多的品牌。其中Galaxy A57 5G 12GB/256GB從上月第12名大幅衝上第4名，門市售價14290元，成為安卓陣營銷售冠軍。同系列Galaxy A57 5G 8GB/256GB則以新進榜姿態空降第17名，門市售價12990元。傑昇通信指出，當預算型消費者逐漸接受新機定價後，換機動能集中到A57雙規格，進一步奠定三星中階機在實體通路的地位。高階安卓方面， S26 Ultra 5G 12GB/512GB排名第15名，雖仍是非蘋陣營最熱銷頂級旗艦，但銷量較上月下滑38%。除了蘋果與三星，OPPO、Google、vivo也各有機型上榜。OPPO A6s 6GB/128GB排名第9名，OPPO Reno15 12GB/256GB排名第12名，Google Pixel10a 5G 8GB/128GB排名第19名，vivo Y21 5G 6GB/128GB則以5490元價格拿下第20名，銷量大增53%，成為外送族與長輩族群的剛性換機選擇。