我是廣告 請繼續往下閱讀

盧比歐也強調國際水道不得徵費

伊朗與阿曼近日宣布，將研擬對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）徵收管理服務費，引發外界高度關注。對此，美國總統川普（Donald Trump）24日表示，伊朗方面已通知美國並未對通過荷姆茲海峽的船隻收取任何費用，川普警告，若事實與此相反，「談判將立即終止！」川普最新在他個人社群媒體Truth Social發文表示，「伊朗方面已通知美國，儘管有唯恐天下不亂的假新聞做了相反的報導，但『伊朗並未對通過荷姆茲海峽的船隻索取或收取任何通行費、保險費或其他任何形式的費用』」。川普警告，「如果此訊息不實，談判將立即終止！此外，美國並未給予伊朗任何資金，也未向其釋放屬於他們的資金。我們將把一些完全由我們控制的、屬於他們的資金，發放給我們的農民和牧場主，用於購買玉米、小麥、大豆等農作物。伊朗急需糧食，而我們將專門從美國為他們採購」。川普不斷重申伊朗被解凍的資金將專款專用於購買美國農作物，但相關說法已被伊朗否認，至於實情究竟為何，還需後續觀察。而在荷姆茲海峽收費方面，川普的說法與國務卿盧比歐（Marco Rubio）一致，盧比歐23日就已表態，強調荷姆茲海峽屬於國際水道，任何國家均無權向通行船隻徵收通行費或其他費用，並補充說「相信當地所有國家都會同意我們的看法」。不過，德黑蘭應用科學大學教授霍什切什姆（Mostafa Khoshcheshm）對《半島電視台》表示，根據美伊簽署的諒解備忘錄，伊朗承諾在60天內不會收取服務費，換言之，伊朗長遠來看還是打算要在荷姆茲海峽收取費用。霍什切什姆認為，收多少錢並非關鍵，「重點在於如何在當地推行新規範，這對伊朗人來說極其重要」。霍什切什姆也補充說，光是承諾60天內不收費，就已經讓部分伊朗人士不滿。