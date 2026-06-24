我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國旅遊。（圖／翻攝自PhotoAC）

準備前往韓國旅遊的民眾請注意，許多人出門必備的日本人氣成藥，在韓國竟是違禁藥品！近日一名在韓國擔任領隊的男子在社群平台發文提醒，台灣旅客常備的「大正百保能感冒藥」與「EVE止痛藥」，均在韓國管制名單之列，禁止攜帶入境，違規者藥品當場沒收銷毀，情節嚴重還可能成為刑事調查對象，提醒出發前務必確認。根據這名領隊在Threads發文表示，同事帶團時就有旅客入境釜山，行李遭韓國海關鎖定要求開箱，查出一整盒大正百保能感冒藥後，隨即被當場沒收並銷毀，讓旅客措手不及。根據韓國《麻醉品管理法》規定，部分大正百保能感冒藥含有「二氫可待因」（Dihydrocodeine）或「右美沙芬」（Dextromethorphan）等成分，因具有成癮風險，被韓國列為嚴格管制藥品，明令禁止攜帶入境。除了大正百保能，不少台灣旅客赴日必掃的EVE止痛藥同樣在管制之列。韓國自2025年4月起將部分含有「丙烯異丙乙酸尿」（Allylisopropylacetylurea）成分的成藥列管，因該成分被視為抗精神性藥物，禁止攜帶入境韓國。韓媒《朝鮮日報》也曾報導，有民眾在日本購買EVE止痛藥返韓時，被海關認定藥品含抗精神性成分，在簽署一份聲明後，藥品遭沒收銷毀，且留下違規紀錄。韓國關稅廳明確表示，違規攜帶相關管制藥品入境者，海關可依法直接扣留並銷毀藥品，若情節重大，更可能被列為刑事調查對象，提醒旅客千萬不可輕忽。領隊建議，若旅客確有攜帶藥品的需求，出發前應先至家醫科就診，由醫師開立正式處方箋，入境時一併攜帶藥品與處方箋以備海關查驗，才能避免藥品遭沒收的困擾。