勞保局一早發錢了！今（25）天勞保局迎來一波大紅包發放高峰，共有3筆給付款項接力入帳，包含「國保老年基本保證年金」、「原住民給付」與金額升級高達10萬元的「國保生育給付」，本文一次整理申請資格與限制，符合資格的民眾趕緊刷存摺，確認幸運數字是否已經到帳，國保生育給付5年沒申請就會充公喔！
🟡長輩終身免繳保費！基本年金拚調升5000元
在今天發放的款項中，「國保老年基本保證年金」性質相當特別。符合資格的長輩完全不需要繳納國民年金保險費，經向勞保局提出申請且符合標準，即可按月固定領取到終身。目前該筆年金發給金額為每月 4,049 元。
值得注意的是，行政院於今（2026）年1月已提出《國民年金法》修正草案版本，計畫將年滿 65 歲民眾可請領的國民年金基本保底金額，一口氣調升到每月 5,000 元。主計總處表示此修法預計每年將增加大約 178 億元預算，如果順利通過修法，最快預計於今年 7 月起就能正式實施，對高齡長輩而言無疑是一大福利。
基本請領資格： 民國 32 年 10 月 1 日（含當日）以前出生、年滿 65 歲的國民。
居住限制： 在國內設有戶籍，且每個月核發年金時，往前比對 36 個月（最近 3 年），每年都必須在國內住滿 183 天。
主要排富條件：
1. 個人綜合所得稅各類所得總額合計未達 50 萬元。
2. 個人所有之土地及房屋價值合計未達 500 萬元（個人唯一且實際居住之房屋，土地與房屋合計最高可扣除 400 萬元額度）。
3. 未領取軍公教月退休金或一次退休金優惠存款者、未領取其他社會福利津貼（如低收老人津貼等）。
4. 未經政府全額補助收容安置。
5. 未入獄服刑、因案羈押或拘禁。
🟡55歲以上原住民福利！按月爽領4049元
第二筆入帳的則是「原住民給付」，其前身為國民年金開辦前發放的「原住民敬老津貼」。由於此給付屬於福利津貼性質，同樣不需要繳納任何保險費即可申領，自 113 年 1 月起發放金額同樣為 4,049 元。若修法通過，也將和「國保老年基本保證年金」一樣，調升到每月5000元。
基本請領資格：年齡介於 55 歲至 64 歲
居住限制： 在國內設有戶籍
主要排富條件：
1. 不是現職軍公教或公民營事業人員（若月收入未超過勞工保險投保薪資分級表第 1 級則不受限）。
2. 未領取軍公教月退休金、退休俸、公營事業月退休金或月撫恤金。
3. 未同時領取身心障礙者生活補助、榮民就養給付。
4. 財稅機關公告年度之個人綜合所得稅各類所得總額合計未達 50 萬元。
5. 個人所有之土地及房屋價值合計未達 500 萬元（若屬個人唯一房屋且實際居住，最高可扣除 400 萬元；未產生經濟效益之原住民保留地亦可扣除）。
6. 未經政府全額補助收容安置、未入獄服刑、因案羈押或拘禁。
若想省去紙本郵寄麻煩，民眾也可以直接利用勞保局「e化服務系統-個人申報及查詢」進行線上申請，完全免填紙本表格。
🟡今年分娩補助大升級！生育給付最高10萬元
今天最受矚目的高額款項，當屬衝上新高峰的「國保生育給付」。依據現行規定，只要是被保險人在保險有效期間分娩或早產（依衛福部函釋，出生時妊娠週數大於 20 週，或胎兒出生體重大於 500 公克），即可請領生育給付，基本金額按分娩當月之月投保金額一次發給 2 個月。
最關鍵的是福利大升級！自 2026 年 1 月 1 日以後分娩或早產的媽媽，政府已改由編列公務預算方式，將生育補助「直接補足至新臺幣 10 萬元」！如果是生雙胞胎以上的家庭，還會按比例直接倍增。
勞保局提醒，若退保後 1 年內因同一懷孕事故分娩，且未領取其他社會保險（如勞保、農保）生育給付者同樣能追溯請領。不過特別要注意，生育給付請求權自得請領之日起，因 5 年間不行使而消滅，新手爸媽千萬別讓權益睡著充公了。
🟡月底10筆給付接力！完整行事曆一次看
除了今天到帳的 3 筆國保津貼外，勞保局月底還有一大波款項將接力發放。根據勞保局行事曆規劃，6 月底最後兩個工作天將密集入帳共 10 筆給付，符合申領資格的民眾，屆時也別忘了刷存摺確認。
📍 6 月 29 日入帳給付項目（共 4 筆）：
勞保年金給付
職災保險年金
災保失能照護補助
勞退月退休金
📍 6 月 30 日入帳給付項目（共 6 筆）：
產檢與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金併計勞保年資
國民年金老年年金
國保喪葬給付
國保遺屬年金
國保身心障礙基本保證年金
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在今天發放的款項中，「國保老年基本保證年金」性質相當特別。符合資格的長輩完全不需要繳納國民年金保險費，經向勞保局提出申請且符合標準，即可按月固定領取到終身。目前該筆年金發給金額為每月 4,049 元。
值得注意的是，行政院於今（2026）年1月已提出《國民年金法》修正草案版本，計畫將年滿 65 歲民眾可請領的國民年金基本保底金額，一口氣調升到每月 5,000 元。主計總處表示此修法預計每年將增加大約 178 億元預算，如果順利通過修法，最快預計於今年 7 月起就能正式實施，對高齡長輩而言無疑是一大福利。
居住限制： 在國內設有戶籍，且每個月核發年金時，往前比對 36 個月（最近 3 年），每年都必須在國內住滿 183 天。
主要排富條件：
1. 個人綜合所得稅各類所得總額合計未達 50 萬元。
2. 個人所有之土地及房屋價值合計未達 500 萬元（個人唯一且實際居住之房屋，土地與房屋合計最高可扣除 400 萬元額度）。
3. 未領取軍公教月退休金或一次退休金優惠存款者、未領取其他社會福利津貼（如低收老人津貼等）。
4. 未經政府全額補助收容安置。
5. 未入獄服刑、因案羈押或拘禁。
🟡55歲以上原住民福利！按月爽領4049元
第二筆入帳的則是「原住民給付」，其前身為國民年金開辦前發放的「原住民敬老津貼」。由於此給付屬於福利津貼性質，同樣不需要繳納任何保險費即可申領，自 113 年 1 月起發放金額同樣為 4,049 元。若修法通過，也將和「國保老年基本保證年金」一樣，調升到每月5000元。
基本請領資格：年齡介於 55 歲至 64 歲
居住限制： 在國內設有戶籍
主要排富條件：
1. 不是現職軍公教或公民營事業人員（若月收入未超過勞工保險投保薪資分級表第 1 級則不受限）。
2. 未領取軍公教月退休金、退休俸、公營事業月退休金或月撫恤金。
3. 未同時領取身心障礙者生活補助、榮民就養給付。
4. 財稅機關公告年度之個人綜合所得稅各類所得總額合計未達 50 萬元。
5. 個人所有之土地及房屋價值合計未達 500 萬元（若屬個人唯一房屋且實際居住，最高可扣除 400 萬元；未產生經濟效益之原住民保留地亦可扣除）。
6. 未經政府全額補助收容安置、未入獄服刑、因案羈押或拘禁。
若想省去紙本郵寄麻煩，民眾也可以直接利用勞保局「e化服務系統-個人申報及查詢」進行線上申請，完全免填紙本表格。
今天最受矚目的高額款項，當屬衝上新高峰的「國保生育給付」。依據現行規定，只要是被保險人在保險有效期間分娩或早產（依衛福部函釋，出生時妊娠週數大於 20 週，或胎兒出生體重大於 500 公克），即可請領生育給付，基本金額按分娩當月之月投保金額一次發給 2 個月。
最關鍵的是福利大升級！自 2026 年 1 月 1 日以後分娩或早產的媽媽，政府已改由編列公務預算方式，將生育補助「直接補足至新臺幣 10 萬元」！如果是生雙胞胎以上的家庭，還會按比例直接倍增。
勞保局提醒，若退保後 1 年內因同一懷孕事故分娩，且未領取其他社會保險（如勞保、農保）生育給付者同樣能追溯請領。不過特別要注意，生育給付請求權自得請領之日起，因 5 年間不行使而消滅，新手爸媽千萬別讓權益睡著充公了。
除了今天到帳的 3 筆國保津貼外，勞保局月底還有一大波款項將接力發放。根據勞保局行事曆規劃，6 月底最後兩個工作天將密集入帳共 10 筆給付，符合申領資格的民眾，屆時也別忘了刷存摺確認。
📍 6 月 29 日入帳給付項目（共 4 筆）：
勞保年金給付
職災保險年金
災保失能照護補助
勞退月退休金
📍 6 月 30 日入帳給付項目（共 6 筆）：
產檢與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金併計勞保年資
國民年金老年年金
國保喪葬給付
國保遺屬年金
國保身心障礙基本保證年金