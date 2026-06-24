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前總統馬英九健康狀況備受關注，近日在網路流傳一篇匿名貼文，內容疑似是馬英九的「行為觀察表」，並提及阿茲海默症相關症狀，不過尚未獲家屬或是馬英九基金會證實，真實性有待查證。前台北市議員童仲彥在網路節目提到這則爆料內容，因為他的媽媽患有失智症狀，感觸特別深。這份網路流傳的行為觀察表，羅列八大項觀察指標，包含記憶狀態、時空認知、訊息接收速度、對過往特定事實之記憶等行為表現。紀錄顯示馬英九疑似出現記憶力衰退、判斷能力下降等情況，貼文明確指出，馬前總統在2024年9月就確診阿茲海默症，目前病況來到中期，因此家屬才申請輔助宣告，希望透過法律程序協助處理部分事務，而非外界揣測的政治因素。童仲彥指出，依據民法規定，輔助宣告適用於表達或判斷能力已有不足情形者，若家屬已決定走上法律程序，背後勢必有一定原因與評估依據。日前馬英九深陷基金會風波，童仲彥將矛頭指向前國安會秘書長金溥聰 ，質疑若馬英九的病情相關傳聞屬實，金溥聰仍持續安排馬英九公開露面，真的很「夭壽」，呼籲外界應尊重長者與病患尊嚴，還馬英九一個清淨的晚年。