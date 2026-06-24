我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣數位資產暨開放科技協會今（24）舉辦「實體AI與智慧城市神經網路」科技論壇，邀集產官學界專家，跨領域交流與對話，促進台灣在AI與開放科技時代下的產業創新與永續發展。（圖／記者朱永強攝）

隨著人工智慧（AI）技術爆發性成長，全球金融市場正迎來一場前所未有的科技革命，台灣數位資產暨開放科技協會今（24）舉辦「實體AI與智慧城市神經網路」科技論壇，優式資本公司AI部副總經理翁嘉頎以「AI量化趨勢介紹」為題，深入剖析大數據與高速運算如何徹底顛覆傳統投資邏輯，並認為「AI這次應該不會再退燒了」，而且這是最好時代、也最壞時代，即便他是金融小白，加入優式前連ETF都沒聽過，但懂得善用AI及數學工具，同樣有機會顛覆世界，不會用AI遲早被淘汰，你未必是要變成一個AI高手，但必須要學會怎麼善用AI。翁嘉頎一開場便直言，量化交易的本質不能靠感覺，許多散戶投資人習慣盲目跟隨投顧老師、名嘴預測買賣股票，這本質只是靠感覺通靈。翁嘉頎更以一組實際數據佐證，若採用單純的「開盤買入、漲3%停利，沒漲尾盤賣出」的直覺式操作，即便在台積電股價大漲的這3年半間，經系統回測後的最終勝率也僅有不到17%，長期下來甚至可能面臨數百萬元的巨額虧損。翁嘉頎強調，真正的量化交易必須透過大數據與客觀的數學模型進行回測與分析。他引述統計數據指出，台灣與中國散戶的平均年化報酬率往往不盡理想，反觀如Jane Street、Citadel及幻方等全球頂尖的AI量化交易公司，憑藉著龐大的硬體算力，如萬卡等級的GPU，僅用少數的研發人員，就能產出極高的夏普率（Sharpe Ratio），在市場中獲取驚人獲利，甚至將擁有數10萬員工的傳統大型投資銀行遠遠拋在後頭。「量化交易的本質，是用客觀的數學模型與統計分析來進行驗證。」翁嘉頎表示，優式資本的核心信條便是利用「夏普值」來評估每一項投資標的。他更以優式資本高價競標大谷翔平「50轟紀念球」為實例，說明如何透過拍賣行的加價規則（每次固定加價10萬美金、且不可連續出價），精準計算出風險分母僅有10萬美金，而潛在的獲利分子卻高達數百萬美金，從而推導出30至40的夢幻級夏普值。這有力地證明了量化思維不僅能應用在股票，更能精準評估各類資產的投資價值。翁嘉頎也展示了AI在量化交易中的強大應用。傳統上需要花費數天解讀的英文學術論文，透過AI助手能在短短5分鐘內讀完，大幅降低研究門檻。此外，優式資本開發的星象圖系統，能透過價量分析與財報、研報的NLP（自然語言處理），自動將市場上的股票進行智能聚類。雖然過去AI經歷無數次雷聲大雨點小的起落，但翁嘉頎認為，「這一次應該不會再退燒了」。他自嘲自己加入優式資本之前也是「金融小白」，連ETF都沒聽過，但正因為AI工具的強大，讓不懂複雜金融知識的人，懂得善用AI及數學工具，同樣有機會顛覆世界，因此，他就是把用AI當成工具。他強調，「這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代」，如果不用AI當工具，你遲早會被淘汰，你未必要變成AI高手，但必須學會怎麼善用這些東西。