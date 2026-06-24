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退休公務員停砍年金案相關法案仍在釋憲中，考試院銓敘部今（24）日表示，若8月1日前年金停砍釋憲結果未定，將發放差額。對此行政院今（24）日回應，期待憲法法庭能儘速作成判決，以釐清相關法律爭議，並作為後續行政執行的重要依據。立法院去年底三讀通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年起停砍公務人員年金，對此行政院、考試院、民進黨立院黨團陸續聲請釋憲。銓敘部指出，去年12月28日至今年7月31日應補發退休金差額，最遲今年8月1日補發完成。對此行政院發言人李慧芝表示，司法院大法官已於2019年作成解釋，確認年金改革的方向與做法合憲。然而在立法院要求下，再度修改相關法案，實質上將大幅增加政府財政支出。李慧芝指出，行政院尊重考試院的審定權，目前相關法案已進入釋憲程序，行政院期待憲法法庭能儘速作成判決，以釐清相關法律爭議，並作為後續行政執行的重要依據。最後李慧芝強調，政府一向重視並持續照顧軍公教人員權益。自2016年以來，已四度調升軍公教待遇；此外自2025年4月起陸續調增國軍5項加給，合計每年增加經費逾146億元。以志願役加給為例，調幅達30%至50%；戰鬥部隊加給調幅更達133%至140%，展現政府提升國軍待遇、強化留才攬才的決心。