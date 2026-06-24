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⭐️劇本一：勝或和（直接晉級）

⭐️劇本二：輸球但墨西哥不敗（外卡晉級）

⭐️劇本三：最慘淘汰劇本

2026世界盃A組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 墨西哥 2－0－0 3（0）、+3 6（晉級32強） 2 韓國 1－0－1 2（2）、0 3 3 捷克 0－1－1 2（3）、-1 1 4 南非 0－1－1 1（3）、-2 1

2026年世界盃A組小組賽即將迎來終局之戰，由總教練洪明甫率領的韓國國家代表隊，將於台灣時間明（25）日移師墨西哥強碰非洲勁旅南非隊。這場攸關32強門票的生死鬥未演先轟動，南非隊比利時籍老帥布羅斯（Hugo Broos）在賽前記者會上就高調開嗆，宣稱「已經完全看穿太極虎的弱點」。此外，韓國隊最後的晉級或淘汰路線，《NOWnews》同時為讀者整理所有可能。根據權威足球數據機構「Opta」的超級電腦最新預測，韓國隊成功挺進32強淘汰賽的機率高達，而南非隊僅存的晉級機會。對太極虎而言，最終戰的劇本有以下三種可能：韓國隊目前以1勝1敗、積分3分暫居A組第二。最終戰面對南非只要「贏球」或「踢平」，就能穩穩確保分組第二，自力挺進32強。若韓國隊不幸敗給南非，只要另一邊的A組龍頭墨西哥（已取得2勝確定晉級）能夠擊敗或逼平捷克，韓國隊仍能保住分組第三，有極高機會透過「最佳分組第三名」的外卡資格遞補晉級。若韓國隊敗給南非，同時捷克又爆冷擊敗墨西哥，韓國隊將會因淨勝球劣勢被擠到分組第四，這也是唯一會直接遭到淘汰的劇本。儘管大數據一面倒看好韓國，但退無可退的南非主帥布羅斯絲毫沒有示弱，在賽前官方記者會上大打心理戰。布羅斯表示：「這場比賽對雙方都是特別的生死戰。我們的形勢很簡單，除了贏球，別無選擇。我們知道韓國很強，但我的球員已經準備好去創造歷史性的賽果。」談到情蒐，布羅斯更是自信爆棚地向韓國隊隔空宣戰：「我們對韓國隊的分析工作已經全部結束。我很清楚明天對手的踢法，大韓民國是一支紀律嚴明、體能可以瘋狂奔跑90分鐘的強悍球隊。但話雖如此，我們已經抓到了韓國隊的弱點，並且絕對會在明天的賽場上好好加以利用。」不過，當現場媒體追問具體將強攻哪個部分時，這位老帥則調侃笑稱，自己絕不會在賽前洩漏任何戰術。事實上，南非隊明日面臨極大的戰力折損。隊中兩大中場核心老將茲瓦內（Themba Zwane）因紅牌持續禁賽，主力的莫科埃納（Teboho Mokoena）也因累積黃牌無法上陣。雖然首戰吃紅牌的中場大將西托萊（Sphephelo Sithole）此役解禁復出，試圖回補中場空缺，但面對組織更為嚴密的韓國中場，南非的攻守平衡勢必面臨嚴峻考驗。兩軍將在明日台灣時間早上9點開戰。