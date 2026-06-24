2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）小組賽如火如荼進行中，6月25日起進行關鍵第3輪賽事，6月29日將展開32強淘汰賽。不過在淘汰賽前，FIFA（國際足球總會）有意修改PK大戰（12碼罰球、點球）的規則，據《泰晤士報》報導，FIFA打算將PK大戰前的2次抽籤縮減為1次，避免同一支球隊同時獲得「主罰順序」與「球門的選擇權」，而這項規則的導火線，源自於5月底的歐冠決賽。
FIFA有意修改PK大戰規則 將抽籤由2次縮減1次
據《泰晤士報》報導，FIFA正準備對本屆世界盃的規則進行一項立即性的調整，且已向國際足球協會理事會（IFAB，負責制定足球規則的機構）提出申請，要求修改PK大戰（點球大戰）前的流程協議。而這項修正，目的是簡化這項攸關生死勝負前的繁瑣流程。目前的規則在進入PK大戰前需要進行2次抽籤，分別用來決定「主罰順序」以及「在哪一個球門執行」。
在本屆世界盃進行到32強淘汰賽時，該程序就將被簡化為「單次抽籤」。抽籤獲勝方的隊長，必須在「先踢」或「後踢」之間做出選擇；隨後，沒抽中的另一方隊長，則自動獲得決定「在球場哪一側球門進行PK大戰」的權利。
避免同支球隊包攬「主罰」、「球門」選擇權 導火線是歐冠決賽
FIFA這項決定的初衷，是為了避免同一支球隊同時包攬「主罰順序」與「球門的選擇權」，導致比賽過度受到運氣因素的左右。這項改革的導火線，源於3個多星期前剛結束的歐冠決賽。
當時英超球隊兵工廠（Arsenal）在歐冠決賽中，因為輸掉了2次抽籤而深感遭受不公待遇，這導致法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）不僅獲得先踢優勢，且主罰的球門後方正是聚集了巴黎喧囂球迷的看台。最終的結果也如大巴黎所願，正好呼應了足球場上的統計數據顯示，在決定生死的PK大戰中，率先主罰（先踢）的球隊往往佔有明顯的晉級優勢。
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據《泰晤士報》報導，FIFA正準備對本屆世界盃的規則進行一項立即性的調整，且已向國際足球協會理事會（IFAB，負責制定足球規則的機構）提出申請，要求修改PK大戰（點球大戰）前的流程協議。而這項修正，目的是簡化這項攸關生死勝負前的繁瑣流程。目前的規則在進入PK大戰前需要進行2次抽籤，分別用來決定「主罰順序」以及「在哪一個球門執行」。
在本屆世界盃進行到32強淘汰賽時，該程序就將被簡化為「單次抽籤」。抽籤獲勝方的隊長，必須在「先踢」或「後踢」之間做出選擇；隨後，沒抽中的另一方隊長，則自動獲得決定「在球場哪一側球門進行PK大戰」的權利。
避免同支球隊包攬「主罰」、「球門」選擇權 導火線是歐冠決賽
FIFA這項決定的初衷，是為了避免同一支球隊同時包攬「主罰順序」與「球門的選擇權」，導致比賽過度受到運氣因素的左右。這項改革的導火線，源於3個多星期前剛結束的歐冠決賽。
當時英超球隊兵工廠（Arsenal）在歐冠決賽中，因為輸掉了2次抽籤而深感遭受不公待遇，這導致法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）不僅獲得先踢優勢，且主罰的球門後方正是聚集了巴黎喧囂球迷的看台。最終的結果也如大巴黎所願，正好呼應了足球場上的統計數據顯示，在決定生死的PK大戰中，率先主罰（先踢）的球隊往往佔有明顯的晉級優勢。
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