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目前的規則在進入PK大戰前需要進行2次抽籤，分別用來決定「主罰順序」以及「在哪一個球門執行」。

抽籤獲勝方的隊長，必須在「先踢」或「後踢」之間做出選擇；隨後，沒抽中的另一方隊長，則自動獲得決定「在球場哪一側球門進行PK大戰」的權利。