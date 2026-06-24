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▲企業獲利成長7%、薪資卻只漲4% K型經濟撕裂社會（圖╱取自Pixabay）

▲（示意圖／台灣房屋提供）

台灣GDP創48年新高、人均所得突破4萬美元超越韓國，數字漂亮得令人羨慕，但《韓民族日報》一篇深度報導卻揭開另一面——許多台灣年輕人月薪4.5萬、買不起房、不敢生孩子，甚至為了超商即期折扣食品四處奔波。這篇題為〈住在蛋殼區的乞丐超人〉的文章，精準戳中了「富裕的台灣、貧困的台灣人」的矛盾核心。今年第一季台灣GDP年增率高達14.55%，創下48年來新高；全年經濟成長率預測上調至9.45%，若成真將是2010年以來最佳。5月出口年增51.7%，電子零組件暴增66.9%，AI與半導體讓台灣站上全球投資浪潮的核心位置。然而，另一組數字卻截然不同。台灣5月消費者信心指數跌至62.08，創2023年1月以來新低，遠低於代表樂觀的100門檻。一名美容業店主直言，社會瀰漫著景氣改善的氣氛，但來消費的客人根本沒有增加，擴店計畫只能被迫擱置。報導中，一名35歲在台北中小企業工作的上班族，月薪約4.5萬元，因負擔不起台北高房租，只能選擇與父母同住當「袋鼠族」。他坦言，光是租房加基本生活費每月至少需要2.5萬元，幾乎讓他放棄了結婚與生育的念頭。台北房價所得比高達16倍，甚至超越倫敦與紐約，是壓垮台灣年輕世代最沉重的一塊石頭。報導特別點出兩個在台灣年輕世代流行的詞彙，精準反映了這場矛盾。「蛋殼區」指的是因無力負擔都會區高房價，被迫遷往更外圍地區的現象；「乞丐超人」則指透過超商APP追蹤即期折扣食品，在特定時間衝去搶購的省錢族群。一個GDP創高的國家，年輕人卻在搶即期品貼紙——這個對比，正是《韓民族日報》想傳達的核心訊息。數據面同樣令人憂慮。台灣勞動所得分配率從1990年代的約50%，一路下滑至2024年的43%。2020至2024年間，企業獲利年均成長7%，薪資增幅卻仍停留在4%，顯示經濟成長的果實，大多留在企業口袋，並未等比例流向勞工。台積電、聯發科等科技業員工受惠AI浪潮，但服務業、傳統製造業與非典型就業者卻難以分享成長紅利，台灣正逐漸呈現「K型經濟」——科技業快速向上，其他產業卻停滯甚至下滑。這種結構性壓力也直接反映在少子化危機上。去年台灣出生人口降至10.7萬人，連續10年創新低，總生育率更跌至歷史最低的0.695。一名42歲出版業經營者表示，即使政府擴大育兒補助，她仍不打算生育，因為「真正關鍵在於家庭經濟是否穩定，而不是補助多少」。《韓民族日報》最終指出，台灣面臨的困境並非獨有，韓國同樣在AI與半導體榮景下，面臨高房價、青年就業不穩與實質所得停滯的問題。對韓國而言，台灣既是AI浪潮的成功案例，也是提前展示「成長果實無法普及全社會時，將出現何種社會裂痕」的警示版本。若政府無法有效化解這種結構性落差，「富裕的台灣、貧困的台灣人」的悖論，恐怕將長期存在。