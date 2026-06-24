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受到六月上旬梅雨鋒面影響，台灣蔬菜主產區的採收與運輸嚴重受阻，導致近期批發市場菜價明顯波動。臺北農產運銷公司宣布6月25日至7月2日止，啟動平穩蔬菜供應機制，除了結合民生蔬菜和有機蔬菜箱外，今年更首度推出「北農嚴選冷凍蔬菜」，透過全台連鎖超市、實體門市及電商平台同步販售，全力守護市民的荷包與餐桌。這次的平穩機制首度將「極速冷凍蔬菜」搬上電商平台，品項包含牛番茄角、蔥花、菠菜及青花菜等，主打保存便利、免洗免切且低耗損，適合忙碌的上班族與小家庭。此外，北農也攜手雙北地區240家連鎖超市，釋出包含彩色甜椒、烏殼綠筍、菇類等15種、共計70公噸的民生常用蔬菜，還推出精選10道當季有機蔬菜的平穩蔬菜箱。北農強調，確保大台北地區的蔬菜供應充裕與價格穩定是責無旁貸的社會責任，後勤團隊接下來將會持續嚴密監控產地的氣候變化、批發市場的交易行情以及消費端的實際需求，隨時機動調整供應策略並發揮產銷調節功能，請市民朋友放心採購。