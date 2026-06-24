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國際油價持續走低加上日前經歷拋售潮的科技股反彈，美股24日開盤後各主要指數小幅走高，美光科技將在週三收盤後公布最新財報，財報表現如何受到投資人高度關注。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲20.06點或0.04％；標普500指數上漲21.13點或0.29％；那斯達克指數上漲72.153點或0.28％；費城半導體指數下跌60.74點或0.45％。根據《CNBC》報導，國際布蘭特原油價格跌至每桶約74美元，創下自2月底美國和以色列對伊朗發動空襲以來的最低水準，西德州原油也跌至每桶70美元左右。同時，昨日大跌的科技股展現反攻氣勢，美光科技開盤後股價上漲約4％、SanDisk也上漲3％，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）均上漲1％，台積電ADR股價盤中微漲0.02％、輝達股價也小漲0.2％。摩根士丹利財富管理策略師斯凱利（Dan Skelly）表示，目前市場可能浮現了一些基本面的風險，「我們已經聽說了一些模型建構者之間正在打價格戰，也聽說了舊款GPU的租賃價格開始下滑，同時我們也看到微軟的態度轉變。微軟在三年前憑藉與ChatGPT以及與OpenAI的合作引領了這波AI熱潮的爆發，而現在微軟卻在談論將戰略方向轉向成本更低的低階模型」。美光科技在開盤反彈後，隨後漲幅抹消再度走跌，分析師伍茲（Jay Woods）示警，認為美光科技在財報公布後，股價可能會跌到1000美元，美光科技昨日收盤價為1051.77美元。伍茲表示，這樣的拉回看似猛烈，但是考慮到美光科技今年迄今的飆漲，回到1000美元將會是交易員密切關注的指標。