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日月光投控營運長吳田玉24日表示，若原物料成本上升，合理反映成本有其必要性，而隨著先進封裝、全球建廠與技術升級投入大幅增加，資本支出也將成為定價時的重要考量。不過，他強調，若是因供需失衡而採取策略性調價，仍須由經營團隊依市場狀況審慎判斷。日月光不會只看短期市況，而是更在意與客戶的長期合作、信任關係，以及客戶對公司持續投資的信心。吳田玉指出，日月光過去年度資本支出約20億美元，近年因AI浪潮快速升溫，去年已提高至53億美元，今年再上調至85億美元，後續不排除隨需求進一步增加。集團目前正同步推進約15項新廠或擴建計畫，涵蓋日月光與矽品，並非只為眼前的資料中心需求，而是提前準備2029年至2030年以後的市場。吳田玉坦言，過去曾因產能準備不足，需求來臨後很快被消化，因此這次選擇更早投入，避免重演產能瞬間吃緊的情況。日月光預期今年整體營收將持續成長，先進封測業務營收則可望較2025年翻倍，其中約75%來自封裝、25%來自測試。AI資料中心需求仍是主要動能，但日月光看好應用將進一步延伸至車用電子、人形機器人、無人機與自動化設備等實體經濟領域。公司將以台灣作為自動化與技術整合的驗證基地，待模式成熟後再複製至海外，兼顧全球擴張與長期競爭力。