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韓流合作台流「女力」拼盤來了！韓團i-dle成員薇娟、Apink主唱鄭恩地、艾怡良、葛仲珊、Karencici確定出席9月5日位於高雄巨蛋舉辦的《HER VOICE 無所畏懼的女聲》，活動以橫跨韓流、抒情、嘻哈、R&B的超強聲線陣容打造台韓音樂跨界交流的「殿堂級」演唱會，唱響屬於當代女性「無所畏懼」的力量宣言！更多演唱會票價、售票系統、合作舞台等資訊即將公開，歌迷可至主辦單位社群查詢。薇娟多次隨i-dle來台開唱，這次隻身來台表演，她興奮表示：「光是想到能在大舞台上與許多粉絲見面，就感到非常開心！而且這次還是以這麼好的主題為核心的演出，更讓我感到心動與期待！」也透露近期正如火如荼規劃演出內容及舞台細節籌備，預告將帶來驚喜限定舞台，「為了讓大家能夠開心享受演出，我正在努力準備中，希望屆時能在高雄巨蛋的個人舞台上，向大家展現各種不同色彩與風格的音樂！」恩地透露出道以來，不只是想唱粉絲們喜歡的歌曲，「身為歌手，我一直想呈現更多不同音樂風格，因此我所演唱的每一首歌都是挑戰，也是勇氣！」提及人生中做過最「無所畏懼」的挑戰，她表示：「離開故鄉到首爾開始唱歌這件事，是我人生中最需要勇氣的決定！此後我所做出的每一個選擇，也都需要勇氣，對我而言全都是重大的挑戰。」她也特別搶先驚喜「暴雷」小彩蛋，「我準備了一首只有來到現場的觀眾才能聽到的歌曲！絕對是一個讓當地粉絲一起共鳴、一起享受的舞台，我自己也非常期待，請大家親自到演出現場確認吧」。Karencici想藉著同台機會，與欣賞已久的葛仲珊來場「女力音樂對話」，甚至不排除未來進一步合作的可能。艾怡良也期待能和兩位韓國藝人薇娟、恩地有合作舞台的機會，希望能透過不同語言、文化與音樂風格的碰撞，激盪出全新的表演火花，一起把屬於女性力量的故事與情感唱進觀眾心中。《HER VOICE — 無所畏懼的女聲》是以歌頌自我內在力量「無所畏懼」為主題的音樂盛典，一口氣集結台、韓兩地最具代表性的重量級女歌手同台獻聲，包括韓國女團i-dle主唱薇娟、Apink主唱鄭恩地、艾怡良、葛仲珊、Karencici等5位破天荒同台飆嗓，透過歌聲共同演繹女性勇敢、自信與無懼的精神。演出陣容：i-dle薇娟、Apink鄭恩地、艾怡良、葛仲珊、Karencici演出地點：高雄巨蛋演出日期：2026年9月5日（六）19:30演出票價：日後公告售票網站：日後公告售票日期：2026年7月14日（二）遠傳電信 / friDay影音優先購2026年7月15日（三）Spotify Premium 會員優先購2026年7月16日（四）正式開賣