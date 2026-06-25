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▲哈蘭德的抖音主頁直接標注了伊莎貝爾帳號，同樣女方也是。（圖／翻攝自抖音）

挪威足球巨星哈蘭德，在本次世界盃足球場上以驚人得分能力全世界著名，在場外他的另一半同樣備受關注，哈蘭德的女友是跟他來自同鄉的伊莎貝爾．（Isabel Haugseng Johansen），兩人被外界視為足壇最穩定、低調的情侶之一，雖然兩人平時非常低調，不過近日哈蘭德進駐抖音平台時，被發現超大方放閃女朋友，不僅在主頁標註伊莎貝爾為「理想型」，還公開許多兩人合照。近日哈蘭德進駐中國社群平台「抖音」，他的女友伊莎貝爾也一起加入，兩人被發現直接在主頁超大方放閃，互相寫下「理想型」並標注另一半的官方抖音帳號，還發布許多情侶合照，閃瞎許多粉絲。伊莎貝爾與哈蘭德同樣成長於挪威小鎮布呂訥，兩人從小就在當地社區足球隊一起踢球長大，由於擁有相似的成長背景及興趣，兩人關係一直非常好，直到2021年才正式成為戀人，隨著哈蘭德轉戰英超發展，伊莎貝爾也跟著前往英國曼徹斯特展開新生活。與不少經常出現在鎂光燈下的球星伴侶不同，伊莎貝爾作風相當低調，無論公開活動或私人生活，她社群平台也很少分享兩人日常內容，被外界形容是哈蘭德背後最穩定的支持力量，因此本次直接在抖音放閃，也吸引許多球迷粉絲注意。