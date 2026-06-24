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▲中央研究院資訊科學研究所所長廖弘源。（圖／記者朱永強攝）

▲遠傳電信協理黃瀞儀。（圖／記者朱永強攝）

▲思納捷科技副總馮明惠。（圖／記者朱永強攝）

▲優式資本副總翁嘉頎。（圖／記者朱永強攝）

隨著生成式AI快速發展，AI正從內容生成邁向自主決策與實體應用的新階段。台灣數位資產暨開放科技協會今（24）日攜手全國商業總會、工商協進會與康和證券等舉辦「實體AI與智慧城市神經網路」論壇， 期望透過跨領域交流對話，促進台灣在AI與開放科技時代下的產業創新與永續發展，也有學者提出台灣百工百業應由各自產業合力共建中游平台，並由工會或產業聯盟出錢出力，為自身產業打造平台，並提供自身產業的訓練資料，讓下游廠商能善用AI工具。今日論壇邀請中央研究院資訊科學研究所長廖弘源、遠傳電信協理黃瀞儀、思納捷科技副總經理馮明惠、優式資本副總經理翁嘉頎等擔任主講人，共同探討AI基礎模型、邊緣運算、智慧城市、能源管理與AI量化趨勢等議題。中研院資訊科學研究所長廖弘源從AI基礎模型與產業生態系角度出發，分享人工智慧技術發展趨勢及AI應用擴展對產業帶來的影響。同時，他也提到，台灣在半導體領域，包括晶片製造、晶片設計、封裝等領域都在世界上具有很大影響力，但是在系統及軟體方面則有很大的進步空間。近幾年因為大型語言模型的崛起，AI的整個生態系起了巨大變化，加上多模態 LLM的快速發展，讓原本在多媒體領域的研發工作者也有共襄盛舉的機會。而多模態AI大型語言模型可以使用開源軟體建構而成，且現階段多模態LLM需要的大量有能力的軟體工程師，企業才能有效升級並減少人力。同時，台灣的百工百業應由各自產業合力共建中游平台，並由工會或產業聯盟出錢出力，為自身產業打造平台，並提供自身產業的訓練資料，讓下游廠商能善用AI工具，也期待台灣在原本已領先的硬體部分能在加上系統及軟體的有效推動之後能如虎添翼，影響世界更深。遠傳電信協理黃瀞儀則提到，在2026年的全球移動通訊大會（MWC）中，通訊與科技產業已正式從「提供網路（Pipe）」的被動連接，躍升為「提供AI運算與解決方案」的IQ時代（The IQ Era）。也就是說，傳統以基礎設施為導向的估值邏輯正在改寫，取而代之的是「AI驅動科技公司（AI Techco）」的全新商業模式與生態系價值。當AI從雲端訓練走向現場推論，網路設計也必須從單純接入，升級為理解workload 、支援邊緣決策的智慧連線架構。由於電信業本身擁有5G專網與邊緣機房的基礎建設，使其能將運算與網路深度融合，提供端到端解決方案。也因此電信「邊緣AI」同時具備「低延遲」、「資料在地」與「網路整合」3大不可替代優勢。與雲端集中運算相比，邊緣AI能在接近終端的地方進行即時運算，大幅降低延遲，特別適合工業控制、醫療判讀、交通系統、製造品質檢測或場域監控等場景；同時，資料不需離開該場域，有助於符合資安與法規需求。至於低空經濟，雖然潛力龐大，但仍需政策與市場條件配合，屬於較長期的發展方向。思納捷科技副總經理馮明惠在論壇中分享工廠節能減碳的最新趨勢，要讓工廠或大型建築成為「智慧城市神經節點」，導入實體 AI 的第一步是先選對場域與「單點痛點」：「高耗能、風險可控、管理者有共識」的子系統做示範，其次是資料整合與「可觀測化」優先，讓工廠與建築變成一個可被觀測的神經節點，AI就是這個節點的「進階功能」，最後則是因數據證據而生的AI與設備改造。實體AI就是工廠節能減碳關鍵，在設備、產線到整廠3個層級導入邊緣AI，從即時節能、異常預警，一路走到結合排程、電價與碳排的整體優化。讓每一間工廠都擁有自己的「能源小腦」，透過資料治理與標準介面，安全地接軌城市大腦，成為智慧城市神經網路中最關鍵、也最具減碳潛力的神經節點。「AI 量化交易」也是近年全球金融市場最熱門的技術趨勢之一，優式資本副總經理翁嘉頎指出，早期的量化交易，大多以技術指標、價差套利、統計模型為核心，例如移動平均線、均值回歸或高頻交易策略。而現在的AI量化交易，是利用數學模型、統計分析與程式交易，透過大量歷史資料找出市場規律，再自動完成交易決策。目前全球最知名的量化交易公司，每天分析數10億筆市場資料，透過超級電腦與人工智慧模型進行交易決策，已經成為全球金融市場的重要力量。AI工具成為交易員手中的利器，同時提升交易效率與風險控管能力，然而AI量化交易也面臨許多挑戰。首先是資料品質問題，若輸入錯誤資料，AI可能做出錯誤判斷；其次是市場變化速度極快，模型需要持續更新。此外，AI模型的可解釋性、監管法規與市場風險，也都是未來必須面對的重要課題。總結而言，AI正在重新改變金融市場的運作方式，未來能夠結合金融知識、數據分析與AI技術的人才，將成為下一世代最具競爭力的核心人才。