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B組第1在32強淘汰賽將對上某組（E/F/G/I/J）的第3名；而第2名則必須在首輪硬碰D組的第2名。此外，對加拿大來說還有個額外優勢，只要拿下B組第1，接下來2輪的淘汰賽都能繼續留在加拿大主場作戰。

▲2026年FIFA世界盃B組在6月25日即將迎來最終輪的龍頭爭奪大戰！東道主之一的加拿大隊將坐鎮溫哥華卑詩體育館（BC Place），迎戰歐洲勁旅瑞士隊。（圖／美聯社／達志影像）

小組第1將在首輪碰上某組（C/D/F/G/H）第3名的球隊，而第2名則有可能撞上象牙海岸。

▲2026年世界盃小組賽I組，挪威將在第3輪交手法國，屆時哈蘭德（Erling Haaland）將對決姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／路透／美聯社）

西班牙則至少需要一場平局，因為一旦輸球，他們可能會跌到小組第2甚至第3。

▲2026年世界盃H組，小組賽第3輪西班牙將交手烏拉圭，若西班牙輸球，將跌落小組第2或第3，可能會抽中阿根廷。（圖／美聯社／達志影像）

G組第2名在32強將迎來極具勝算的大好籤運。不論是誰拿到這個2號位置，在32強的對手都將是澳洲或巴拉圭。

▲2026年世界盃G組，小組賽第3輪由比利時交手紐西蘭，雙方將全力拚晉級機會。（圖／美聯社／達志影像）

而要是葡萄牙真的拿下小組第1並連過這2關，那麼在7月12日的8強賽上，舉世矚目的「梅羅決戰」與阿根廷交手，就將正式化為現實。

▲2026年世界盃小組賽第3輪開踢，阿根廷已經確定登上J組第1，若K組第1最後由葡萄牙拿下，雙方將有機會在8強賽交手，上演「梅西vsC羅」大對決。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）自6月25日起展開小組賽關鍵第3輪，每場比賽將影響最終排名，在最後這4天，都將上演6場精彩賽事，並分在3個不同時段開踢，其中某幾場賽事的關鍵程度更影響戰局走勢。美國《Yahoo Sports》點出小組賽第3輪5場關鍵戰役，其中K組哥倫比亞與葡萄牙之戰，若葡萄牙能奪下分組第1，將與J組第1阿根廷在同條線上，有望在8強賽上演梅西（Lionel Messi）對決C羅（Cristiano Ronaldo）的「梅羅世紀對決」戲碼。靠著先前大勝卡達的優勢，加拿大帶著巨大的淨勝球（得失分差）紅利迎來這場比賽。雙方目前都握有4分積分，但加拿大的淨勝球為+6，而瑞士則是+3。這意味著加拿大只要踢平就能以小組第1晉級，這項優勢讓加拿大在戰術上有本錢踢得更務實，因為他們只有在輸球的情況下，才會丟掉小組龍頭寶座。相反的，瑞士勢必得全力搶勝，在這個小組中，第1名與第2名的命運有著天壤之別。哈蘭德（Erling Haaland）與姆巴佩（Kylian Mbappe）正面對決爭奪小組第1，2人目前都處於金靴獎爭奪戰的核心位置，對挪威來說，這場比賽完全沒有求和的理由。兩隊目前都是6分積分，而法國僅以1顆淨勝球的微幅優勢領先。但真正棘手的會是接下來的16強賽小組第1很可能必須迎戰強敵德國，而第2名則大概得面對奪冠大熱門巴西。烏拉圭在本屆賽事至今的表現令人大失所望，接連被維德角和沙烏地阿拉伯逼平。現在，他們已經沒有任何犯錯的空間。西班牙目前以4分積分領H組，烏拉圭和維德角同為2分，沙烏地阿拉伯則有1分。烏拉圭唯一能確保晉級的方式就是贏球；如果另一場小組賽分出勝負，那麼一場和局對烏拉圭來說可能遠遠不夠。而在淘汰賽中，第2名絕對不是個好位置，將在32強直接抽中阿根廷；反之，若能拿下小組第1，32 強的對手將會是奧地利或阿爾及利亞其中之一。目前比利時在G組以2分積分暫居第3，紐西蘭則以1分墊底。但如果假設埃及能順利擊敗伊朗拿下小組第1的話，這場比賽將變得無比重要，因為贏家將以小組第2晉級，輸家則直接收拾行李回家。而且，至於16強可能會撞上阿根廷？那是以後才需要頭痛的事。目前來看，能拿到這個席次，絕對比勉強擠進第3名甚至打包回家要好得多。葡萄牙在以5：0大勝烏茲別克後，總算重新找回了強權節奏。如果渴望看到足壇史上兩大頂尖傳奇梅西與C羅在世界盃最後一次正面交鋒的球迷，那麼這場絕對要毫無保留替葡萄牙加油。如果葡萄牙獲勝，他們將以7分積分鎖定K組第1。小組第1將在32強對陣某組（D/E/I/J/L）第3名，隨後很可能在16強強碰B組第1（可能是加拿大）。