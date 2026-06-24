我是廣告 請繼續往下閱讀

聯發科近期成為外資調升評價焦點，關鍵不只在手機晶片需求回穩，更在於產品報價、AI特殊應用晶片（ASIC）及Google TPU專案，有望在未來幾季同步放大。瑞銀證券最新將聯發科目標價大幅上調至6500元，為目前法人圈最高；摩根士丹利則在一個月內兩度調升目標價至5588元，並列為大中華半導體首選股。瑞銀指出，先進製程、封測與載板等成本提高，可能使聯發科自9月起調整多項產品價格，漲幅約5%至10%。其中，採用先進製程的智慧手機SoC及平板晶片，調價幅度可能接近10%；成熟製程產品的漲幅則相對溫和。瑞銀預期，聯發科第三季營收可望較季增1%，毛利率估達46.1%。大摩也認為，手機與Wi-Fi晶片報價調整，有助抵銷手機、PC終端出貨量走弱的壓力。隨Google TPU v8t專案加速出貨，瑞銀預期，聯發科第四季營收季增幅可能達41%，高於市場共識預估的36%，2027年營收成長率更可能達93%，也明顯高於市場預期。