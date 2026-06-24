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國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，今年4月的訪中行程，更是拍攝成紀錄片《造局者》，於23日正式發布。對此，民進黨立委邱志偉在臉書發文砲轟，該片與歷史事實脫節，視野與高度落差極大，令人懷疑「這是否又是一份向中共交差的影視作業」，直言這部片必定會成為國民黨往後難以卸下的巨大包袱。邱志偉以影評的角度切入，痛批影片將國民黨過去十年的頹喪與無法執政歸咎於不夠親中或恐中，根本是大為荒謬、與事實脫節，國民黨正是因為緊抱親中招牌不放，才會在2016年以來的三次總統大選中全輸。他批評鄭麗文訪中，只看刻意安排的精選企業，卻對中國失業與打壓民企的問題視而不見。針對鄭麗文分享習近平關心她睡眠一事，邱志偉重申，歷任國民黨主席絕無一人「以如此低姿態、充滿尊卑感的方式」描述雙方會面，若習近平兩三句話就被形容貼心，那當年毛澤東也曾喊過蔣委員長萬歲，後來照樣兵戎相見。邱志偉將矛頭對準國安會前秘書長蘇起，自2016年政黨輪替後便不斷宣傳美國不會幫台灣的理論，還在影片中強調美國未來對台支持將減少。邱志偉一句話回擊蘇起：「真正對台灣支持減少的是國民黨，把美國推走的也是國民黨。」他批評，國民黨持續用親中視角傷害台灣的國際形象，從一開始的問題意識與假設就全盤皆錯。