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黃金已從今年高點跌掉29%

受到美元走強，以及美國聯準會（Fed）態度轉鷹、市場對升息預期全面升溫的影響，國際現貨金價週三大跌，盤中一度跌破每盎司4000美元的整數心理關卡，刷新7個多月以來的最低紀錄。根據《路透社》報導，分析師表示，這波黃金疲軟的主因在於美元匯率持續走強，使得以美元計價的黃金對海外投資人而言變得更為昂貴。更關鍵的是，聯準會在最新一次政策會議中釋放出強烈的「鷹派」訊號，加上市場對伊朗戰爭引發的潛在通膨壓力深感憂慮，導致交易員紛紛加碼押注美國今年內將再度升息。雙重利空夾擊，讓國際金價承受沉重壓力。不過分析師認為，由於各國央行仍在持續購買黃金，金價在每盎司3900美元下方具有強力支撐，因此黃金市場不太可能出現崩盤，但後續恐將迎來一段漫長的盤整期。國際金價在今年1月下旬剛創下每盎司5594.82美元的歷史新高，但僅僅幾個月過去，目前已從高點累計狂瀉近1600美元，跌幅達到驚人的29％。ING分析師緊急下修金價預測，2026年第三季黃金均價從每盎司4850美元調降至4300美元，第四季均價從每盎司5000美元下修至4600美元。從長期來看，支持黃金多頭的核心因素，像是全球央行增購黃金、各國政府財政赤字擴張以及貨幣體系多元化的趨勢並未完全消失，黃金長期多頭行情或許並未徹底終結，但隨著市場進入高利率交易模式，黃金恐將面臨進一步的下行風險。