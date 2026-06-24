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2026-27賽季： 4130萬美元





4130萬美元 2027-28賽季： 4460萬美元





4460萬美元 2028-29賽季： 4790萬美元





4790萬美元 2029-30賽季： 5120萬美元（球員選擇權）





▲里夫斯確認長留洛杉磯，他將在未來的賽季中繼續輔佐當家球星唐西奇（Luka Doncic），這對後場組合將是湖人衝擊總冠軍的最大武器。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA自由市場傳出重磅續約消息！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，洛杉磯湖人隊已經與陣中後衛里夫斯（Austin Reaves）達成協議，雙方將簽下一份為期4年、總價值高達1.85億美元的頂薪合約。這位當年未經選秀進入聯盟的後衛，正式躍升為億萬富翁。為了促成這筆頂薪合約，現年28歲的里夫斯先是拒絕了執行2026-27賽季價值1490萬美元的球員選擇權。這份全新的合約將確保他長留洛杉磯，且合約的最後一年（2029-30賽季）附帶球員選擇權。薪資專家史密斯（Keith Smith）也進一步在社群平台上披露了這份4年頂薪合約的薪資結構細節：史密斯也補充提到，湖人球團預計會在運用完團隊薪資空間後，才會正式與里夫斯簽下這份合約，以確保球隊在休賽季補強的彈性極大化。這份巨額合約，無疑是對里夫斯在上個賽季破繭而出表現的最佳回報。在51場出賽中，他繳出了生涯最佳的場均23.3分、4.7籃板與5.5助攻，整體投籃命中率高達49%。在湖人陣中，他的得分火力僅次於以聯盟得分王之姿傲視群雄的唐西奇（Luka Doncic），兩人聯手構築了極具破壞力的後場火網。回顧里夫斯的職業生涯，堪稱是一部勵志的電影。他在2021年NBA選秀會上落選，隨後以「雙向合約」加盟湖人。憑藉著出色的籃球智商與拚勁，他不僅成功轉為正式合約，更在2023-24賽季前獲得了一份4年5380萬美元的續約。如今，他再度用實力證明自己的身價，拿下了無數球員夢寐以求的頂薪大約。