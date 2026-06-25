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▲台積電24日收盤價為2390元（上排綠字），而2023年11月3日的收盤價為549元（2023年11月5日為週末，未開盤），假設金俊秀有買一張，帳面現賺台幣184萬元。（圖／證券頁面）

韓團JYJ成員金俊秀24日在TICC舉辦演唱會，不只和粉絲熱情互動，還再度提起自己最愛的台灣企業台積電。現場有歌迷直接舉牌追問「你台積電買了幾張？」金俊秀當場笑回：「祕密～」沒有正面回答。巧合的是，他早在2023年來台開唱時就曾公開大讚台積電，當時股價僅549元，如今台積電24日收盤價已來到2390元，假設他最少買進一張，帳面獲利至少超過184萬元台幣。金俊秀是首位公開示愛台積電的韓星，他2023年11月5日在TICC舉辦演唱會時，當大部分韓星聊的是珍珠奶茶、夜市或台北101，他卻當場告白台積電：「我對台灣有做很多功課，我真的好喜歡TSMC，你們不知道嗎？台灣的國民，掌握台灣未來的台積電，能夠來到這樣的地方我真的很開心！」讓台下粉絲全都傻眼又爆笑。當時台積電股價約549元，許多人只把這段話當成演唱會玩笑話，沒想到相隔3年後，他再度回到同一個場館開唱，有粉絲直接舉牌追問：「你台積電買了幾張？」金俊秀先說台積電是一間很好的公司，還帶著三星一起飛，接著神祕回應「祕密」，不透露到底買了幾張。若以台積電24日收盤價2390元計算，與當年的549元相比，每股價差達1841元，一張股票就等於賺進184萬1000元台幣。有趣的是，2023年還沒有全民瘋台股，所以當金俊秀在演唱會上大聊台積電時，現場不少粉絲其實聽得一頭霧水；如今隨著AI浪潮席捲全球，台股與半導體產業成為全民話題，不少歌迷驚呼偶像的眼光根本比分析師還準，早早發現台積電的價值，甚至有人透露自己買在1900元附近，覺得金俊秀很有遠見。除了台灣投資熱潮持續升溫，韓國近期同樣掀起股市關注，KOSPI指數23日盤中一度重挫，甚至觸發全面暫停交易的熔斷機制，不過隔天又迅速反彈至8400點以上。與此同時，韓國半導體龍頭SK海力士也向台積電看齊，傳出計畫發行美國存託憑證，朝國際市場邁進。金俊秀2003年以天團東方神起成員身分出道，之後與金在中、朴有天離開SM娛樂，2010年組成JYJ，一度改寫韓流偶像版圖。不過隨著朴有天接連爆出吸毒等爭議，JYJ多年來未再以完整體發片活動，金俊秀與金在中則各自以SOLO歌手身分持續活躍演藝圈。相比偶像歌手身分，金俊秀近10年更是在音樂劇界闖出屬於自己的天下，從《莫札特！》、《伊莉莎白》、《德古拉》到《死亡筆記本》等代表作，憑藉穩定唱功、細膩情感詮釋與極具爆發力的舞台魅力，逐漸成為韓國音樂劇票房保證，每回演出幾乎都能創下高話題與高售票成績。今年更以音樂劇演員身分登上《百想藝術大賞》舞台，抱回男子演技獎，成為少數成功從偶像轉型並站穩音樂劇領域的代表男星。