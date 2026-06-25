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▲提摩西夏勒梅主演童書的《旺卡》，全球賣破6億美元，續集已在籌備中，但卻不知何時能正式開拍。（圖／華納兄弟提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅在影壇當紅，好萊塢幾部大片都在等著他來報到，他慢慢吞吞，讓片子的進度都被影響（圖／美聯社／達志影像）

當今影壇最搶手的小生之一「甜茶」提摩西夏勒梅，雖然今年以《橫衝直闖》爭取奧斯卡影帝，依舊功敗垂成，卻仍是好萊塢大片爭搶的目標。前不久他傳將主演《旺卡2》，還有可能與《淑女鳥》、《她們》的最佳搭檔瑟夏羅南再度攜手，又有傳他將和《巴布狄倫：搖滾詩人》導演詹姆士曼格再度合作動作大片。然而《紐約郵報》八卦版卻稱他對劇本挑三揀四，遲遲沒有赴劇組報到的動作，好萊塢業界都快被搞瘋了。好萊塢各大公司對於未來幾年的大片部署，早在片子正式開拍之前已做好計畫，一切進度都要如預期才能夠不出亂子，提摩西「表定」就有上述《旺卡2》等兩部大片，最快今年就要動工，他卻像老牛拖車，毫無任何積極的行動，業界都快被他搞瘋，又因為他正當紅，實在也拿他沒辦法。他與詹姆士曼格的合作的新片《High Side》，描述他扮演的前世界摩托車錦標賽選手，騎重機搶銀行面臨FBI追捕的刺激過程，他表明在等劇本完成，沒看到劇本之前，劇組不太可能讓他真的進劇組拍攝任何內容。提摩西近年來在同世代的男星中，算是票房、口碑都出色的頭牌，電影公司根本無法逼迫他上工，就怕讓他一氣不爽之下走人，便宜了其他的對手。而《旺卡2》導演保羅金，則趕快同步籌備另外一部描述好萊塢「舞王」佛雷亞斯坦生平的新片，力邀《蜘蛛人》系列湯姆霍蘭德主演，佛雷是好萊塢黃金年代的傳奇巨星，湯姆則是21世紀的大牌，讓這部片子噱頭十足。保羅金打算《旺卡2》如果無法順利拍攝，就先完成這部傳記新片，湯姆也透露期盼明年一月進劇組，那麼《旺卡2》勢必不可能在今年底之前拍攝完成，有可能還要等到保羅金的傳記片先殺青，提摩西這一猶豫，就會嚴重拖後進度。只是業界人士也覺得似乎很難苛責提摩西，以他目前的地位和行情，對於劇本嚴格挑選、不輕易為錢拍片，也是理所當然。但他繼續慢慢摸，一堆大片進度要落後，也是很令人困擾。《紐約郵報》八卦版報導，《旺卡2》有簽約、提摩西一定得拍，不會落跑，只是片子何時才能正式動工？仍是一個謎。