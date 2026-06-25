2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月26日E組第3輪開踢，由庫拉索交手象牙海岸。庫拉索目前在E組以1分積分墊底，必須擊敗積分3分的象牙海岸，才有機會以成績較佳的小組第3名晉級；反觀象牙海岸，只要踢平就能鎖定分組第2。象牙海岸無疑是更被看好的一方，他們擁有陣容更深厚、才華橫溢的球隊，且命運掌握在自己手中。庫拉索在首戰曾以1：7慘遭德國隊血洗，雖然隨後以0：0逼平厄瓜多，展現出絕不輕言放棄的韌性。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場E組庫拉索VS象牙海岸的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/26 庫拉索VS象牙海岸基本資訊
📍2026世界盃E組戰績表
📍庫拉索VS象牙海岸戰力戰力分析
📍庫拉索VS象牙海岸預測先發名單與傷兵名單
📍庫拉索VS象牙海岸近期狀態
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
📍2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單
📍2026世界盃E組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/26 庫拉索VS象牙海岸基本資訊
📍比賽對戰：庫拉索VS象牙海岸（世界盃Ｅ組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月26日凌晨4點（台灣時間）
📍比賽地點：AT&T體育場（阿靈頓）
📍主裁判：尼貝里（Glenn Nyberg，瑞典）
📍2026世界盃E組戰績表
📍庫拉索VS象牙海岸戰力分析
庫拉索：洛卡迪亞（Juergen Locadia）雖然在世界盃傷兵名單上被列為出戰成疑，但預計仍會領銜鋒線。總教練艾德沃卡特（Dick Advocaat）將會排出身經百戰的巴庫納（Juninho Bacuna）與科梅嫩西亞（Livano Comenencia）在5後衛身前駐守，並寄望陳達毅（Tahith Chong）與巴庫納在反擊時進行盤帶推進。
然而，這種死守的戰術對庫拉索來說能發揮的作用有限，因為他們現在需要的是「贏球」而不是「和局」，在比賽的某個時間點，他們勢必得大膽壓上進攻，而那時2隊實力上的差距就可能暴露無遺。1：7慘敗給德國是前車之鑑，而0：0逼平厄瓜多則是他們更想複製的理想範本。
庫拉索將會排出身後5後衛建構起深層防線，試圖重演對陣厄瓜多時的零封好戲來挫敗對手。艾德沃卡特深知自己的球隊無法與象牙海岸對攻，因此戰術核心在於保持陣型的緊湊、讓洛卡迪亞作為前場支點，並期盼陳達毅（在防守反擊中製造威脅。但關鍵的隱憂在於，庫拉索必須取勝，而一味地死守是無法進球的，這意味著他們在比賽後半段必須涉險大膽壓上。
象牙海岸：總教練費（Emerse Fae）可能必須對先發陣容做出至少一處調整。辛戈（Wilfried Singo）在交手德國時，因明顯的大腿後側肌群受傷而被迫退場，並接受了進一步的醫療檢查。雖然檢查結果令人安心，但仍不太可能在與庫拉索的對決中上陣。與此同時，因大腿傷勢缺席小組賽前2場比賽的恩迪卡（Evan Ndicka）已經恢復隨隊訓練，能否在小組賽第3場做好先發的準備，仍有待觀察。
象牙海岸將主導控球權，透過左右兩側的橫向轉移來拉動庫拉索的防線，直到拉出進攻空檔。從右路內切尋求破門機會的迪亞洛（Amad Diallo），是他們最具威脅的致勝關鍵，而凱西（Franck Kessie）與桑加雷（Ibrahim Sangare）則負責掌控比賽節奏、邊後衛適時前插提供進攻寬度。只要他們保持耐心，並防範對方在防守反擊中施加冷箭，實力上的優勢終將化為勝勢。
📍庫拉索VS象牙海岸傷兵名單與預測先發
庫拉索傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：洛卡迪亞（Juergen Locadia，肌肉損傷）
象牙海岸傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：辛戈（Wilfried Singo，大腿後側肌群）
預測先發陣容
⚽庫拉索預測先發（5-4-1）：
⚽象牙海岸預測先發（4-3-3）：
📍庫拉索VS象牙海岸近期狀態
庫拉索：在對陣厄瓜多時陷入苦戰，整場比賽面臨對手27次射門瘋狂轟炸，但憑藉門將魯姆（Eloy Room）神勇的發揮，成功逼平對手，守下歷史性的0：0賽果。這也讓他們依然保有機會，去挑戰成為世界盃歷史上晉級淘汰賽階段排名最低的國家，不過他們必須擊敗象牙海岸才能實現這個目標。
象牙海岸：象牙海岸同樣在尋求隊史首度闖進世界盃淘汰賽。他們在小組賽第2輪曾有機會提前鎖定席次，卻在領先的情況下遭到逆轉，於第94分鐘失球，最終以1：2惜敗給德國。象牙海岸仍是晉級大熱門，並被看好能創下隊史首次在同屆世界盃贏下2場比賽的紀錄；然而，對於過去4場國際賽事勝負都在1球分差之內的球隊來說，高期望可能會帶來沉重的心理負擔。
整體而言，象牙海岸更佔上風。庫拉索寫下了非常動人的世界盃黑馬故事，且勢必會給對手製造巨大麻煩，但由於他們有著非贏不可的壓力，這意味著他們最終不得不對這支擁有更強大火力的「非洲大象」敞開大門。象牙海岸理應有足夠的實力掌控戰局，順利帶走淘汰賽門票。
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
▪️門將：魯姆（Eloy Room）、博達克（Tyrick Bodak）、多恩布施（Trevor Doornbusch）
▪️後衛：桑博（Shurandy Sambo）、加里（Jurien Gaari）、范艾伊馬（Roshon Van Eijma）、弗洛拉納斯（Sherel Floranus）、奧比斯波（Armando Obispo）、布雷內特（Joshua Brenet）、巴祖爾（Riechedly Bazoe）、馮維爾（Deveron Fonville）
▪️中場：巴庫納（Juninho Bacuna）、科梅嫩西亞（Livano Comenencia）、巴庫納（Leandro Bacuna）、馬爾沙（Arjany Martha）、陳達毅（Tahith Chong）、費利達（Kevin Felida）
▪️前鋒：洛卡迪亞（Juergen Locadia）、安東尼斯（Jeremy Antonisse）、漢森（Sontje Hansen）、諾斯林（Tyrese Noslin）、戈雷（Kenji Gorre）、馬爾加里塔（Jearl Margaritha）、庫瓦斯（Brandley Kuwas）、卡斯塔內爾（Gervane Kastaneer）
📍2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單
▪️門將: 福法納（Yahia Fofana）、科內（Mohamed Kone）、拉馮（Alban Lafont）
▪️後衛：阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）、阿克帕（Clement Akpa）、 迪奧曼德（Ousmane Diomande）、杜埃（Guela Doue）、科南（Ghislain Konan）、科索努（Odilon Kossounou） 、恩迪卡（Evan Ndicka）、辛戈（Wilfried Singo）
▪️中場：福法納（Seko Fofana）、吉亞貢（Parfait Guiagon）、歐萊（Christ Inao Oulai）、凱西（Franck Kessie）、桑加雷（Ibrahim Sangare）、塞里（Jean-Michael Seri）
▪️前鋒：阿丁格拉（Simon Adingra）、博尼（Ange-Yoan Bonny）、迪亞洛（Amad Diallo）、迪亞基特（Oumar Diakite）、迪奧曼德（Yan Diomande）、格桑德（Evann Guessand）、佩佩（Nicolas Pepe）、圖雷（Bazoumana Toure）、瓦希（Elye Wahi）
📍2026世界盃E組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/26 庫拉索VS象牙海岸基本資訊
📍2026世界盃E組戰績表
📍庫拉索VS象牙海岸戰力戰力分析
📍庫拉索VS象牙海岸預測先發名單與傷兵名單
📍庫拉索VS象牙海岸近期狀態
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
📍2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單
📍2026世界盃E組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：庫拉索VS象牙海岸（世界盃Ｅ組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月26日凌晨4點（台灣時間）
📍比賽地點：AT&T體育場（阿靈頓）
📍主裁判：尼貝里（Glenn Nyberg，瑞典）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|德國
|2－0－0
|9（2）、+7
|6、晉級
|2
|象牙海岸
|1－0－1
|2（2）、0
|3
|3
|厄瓜多
|0－1－1
|0（1）、-1
|1
|4
|庫拉索
|0－1－1
|1（7）、-6
|1
庫拉索：洛卡迪亞（Juergen Locadia）雖然在世界盃傷兵名單上被列為出戰成疑，但預計仍會領銜鋒線。總教練艾德沃卡特（Dick Advocaat）將會排出身經百戰的巴庫納（Juninho Bacuna）與科梅嫩西亞（Livano Comenencia）在5後衛身前駐守，並寄望陳達毅（Tahith Chong）與巴庫納在反擊時進行盤帶推進。
然而，這種死守的戰術對庫拉索來說能發揮的作用有限，因為他們現在需要的是「贏球」而不是「和局」，在比賽的某個時間點，他們勢必得大膽壓上進攻，而那時2隊實力上的差距就可能暴露無遺。1：7慘敗給德國是前車之鑑，而0：0逼平厄瓜多則是他們更想複製的理想範本。
庫拉索將會排出身後5後衛建構起深層防線，試圖重演對陣厄瓜多時的零封好戲來挫敗對手。艾德沃卡特深知自己的球隊無法與象牙海岸對攻，因此戰術核心在於保持陣型的緊湊、讓洛卡迪亞作為前場支點，並期盼陳達毅（在防守反擊中製造威脅。但關鍵的隱憂在於，庫拉索必須取勝，而一味地死守是無法進球的，這意味著他們在比賽後半段必須涉險大膽壓上。
象牙海岸：總教練費（Emerse Fae）可能必須對先發陣容做出至少一處調整。辛戈（Wilfried Singo）在交手德國時，因明顯的大腿後側肌群受傷而被迫退場，並接受了進一步的醫療檢查。雖然檢查結果令人安心，但仍不太可能在與庫拉索的對決中上陣。與此同時，因大腿傷勢缺席小組賽前2場比賽的恩迪卡（Evan Ndicka）已經恢復隨隊訓練，能否在小組賽第3場做好先發的準備，仍有待觀察。
象牙海岸將主導控球權，透過左右兩側的橫向轉移來拉動庫拉索的防線，直到拉出進攻空檔。從右路內切尋求破門機會的迪亞洛（Amad Diallo），是他們最具威脅的致勝關鍵，而凱西（Franck Kessie）與桑加雷（Ibrahim Sangare）則負責掌控比賽節奏、邊後衛適時前插提供進攻寬度。只要他們保持耐心，並防範對方在防守反擊中施加冷箭，實力上的優勢終將化為勝勢。
庫拉索傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：洛卡迪亞（Juergen Locadia，肌肉損傷）
象牙海岸傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：辛戈（Wilfried Singo，大腿後側肌群）
預測先發陣容
⚽庫拉索預測先發（5-4-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|魯姆
|Eloy Room
|後衛
|布雷內特
|Joshua Brenet
|後衛
|弗洛拉納斯
|Sherel Floranus
|後衛
|加里
|Jurien Gaari
|後衛
|奧比斯波
|Armando Obispo
|中場
|馮維爾
|Deveron Fonville
|中場
|陳達毅
|Tahith Chong
|中場
|科梅嫩西亞
|Livano Comenencia
|中場
|L.巴庫納
|Leandro Bacuna
|中場
|J.巴庫納
|Juninho Bacuna
|前鋒
|洛卡迪亞
|Juergen Locadia
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|Y.福法納
|Yahia Fofana
|後衛
|杜埃
|Guela Doue
|後衛
|科索努
|Odilon Kossounou
|後衛
|阿格巴杜
|Emmanuel Agbadou
|中場
|科南
|Ghislain Konan
|中場
|桑加雷
|Ibrahim Sangare
|中場
|凱西
|Franck Kessie
|中場
|歐萊
|Christ Inao Oulai
|前鋒
|迪亞洛
|Amad Diallo
|前鋒
|迪奧曼德
|Yan Diomande
|前鋒
|博尼
|Ange-Yoan Bonny
庫拉索：在對陣厄瓜多時陷入苦戰，整場比賽面臨對手27次射門瘋狂轟炸，但憑藉門將魯姆（Eloy Room）神勇的發揮，成功逼平對手，守下歷史性的0：0賽果。這也讓他們依然保有機會，去挑戰成為世界盃歷史上晉級淘汰賽階段排名最低的國家，不過他們必須擊敗象牙海岸才能實現這個目標。
象牙海岸：象牙海岸同樣在尋求隊史首度闖進世界盃淘汰賽。他們在小組賽第2輪曾有機會提前鎖定席次，卻在領先的情況下遭到逆轉，於第94分鐘失球，最終以1：2惜敗給德國。象牙海岸仍是晉級大熱門，並被看好能創下隊史首次在同屆世界盃贏下2場比賽的紀錄；然而，對於過去4場國際賽事勝負都在1球分差之內的球隊來說，高期望可能會帶來沉重的心理負擔。
整體而言，象牙海岸更佔上風。庫拉索寫下了非常動人的世界盃黑馬故事，且勢必會給對手製造巨大麻煩，但由於他們有著非贏不可的壓力，這意味著他們最終不得不對這支擁有更強大火力的「非洲大象」敞開大門。象牙海岸理應有足夠的實力掌控戰局，順利帶走淘汰賽門票。
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
▪️門將：魯姆（Eloy Room）、博達克（Tyrick Bodak）、多恩布施（Trevor Doornbusch）
▪️後衛：桑博（Shurandy Sambo）、加里（Jurien Gaari）、范艾伊馬（Roshon Van Eijma）、弗洛拉納斯（Sherel Floranus）、奧比斯波（Armando Obispo）、布雷內特（Joshua Brenet）、巴祖爾（Riechedly Bazoe）、馮維爾（Deveron Fonville）
▪️中場：巴庫納（Juninho Bacuna）、科梅嫩西亞（Livano Comenencia）、巴庫納（Leandro Bacuna）、馬爾沙（Arjany Martha）、陳達毅（Tahith Chong）、費利達（Kevin Felida）
▪️前鋒：洛卡迪亞（Juergen Locadia）、安東尼斯（Jeremy Antonisse）、漢森（Sontje Hansen）、諾斯林（Tyrese Noslin）、戈雷（Kenji Gorre）、馬爾加里塔（Jearl Margaritha）、庫瓦斯（Brandley Kuwas）、卡斯塔內爾（Gervane Kastaneer）
📍2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單
▪️門將: 福法納（Yahia Fofana）、科內（Mohamed Kone）、拉馮（Alban Lafont）
▪️後衛：阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）、阿克帕（Clement Akpa）、 迪奧曼德（Ousmane Diomande）、杜埃（Guela Doue）、科南（Ghislain Konan）、科索努（Odilon Kossounou） 、恩迪卡（Evan Ndicka）、辛戈（Wilfried Singo）
▪️中場：福法納（Seko Fofana）、吉亞貢（Parfait Guiagon）、歐萊（Christ Inao Oulai）、凱西（Franck Kessie）、桑加雷（Ibrahim Sangare）、塞里（Jean-Michael Seri）
▪️前鋒：阿丁格拉（Simon Adingra）、博尼（Ange-Yoan Bonny）、迪亞洛（Amad Diallo）、迪亞基特（Oumar Diakite）、迪奧曼德（Yan Diomande）、格桑德（Evann Guessand）、佩佩（Nicolas Pepe）、圖雷（Bazoumana Toure）、瓦希（Elye Wahi）
📍2026世界盃E組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月15日（一）
|凌晨01：00
|德國7：1庫拉索
|NRG體育場／休士頓
|6月15日（一）
|早上07：00
|象牙海岸1：0厄瓜多
|林肯金融球場／費城
|第2輪
|6月21日（日）
|凌晨04：00
|德國2：1象牙海岸
|BMO球場／多倫多
|6月21日（日）
|早上08：00
|厄瓜多0：0庫拉索
|箭頭體育場／堪薩斯
|第3輪
|6月26日（五）
|凌晨04：00
|庫拉多vs象牙海岸
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月26日（五）
|凌晨04：00
|厄瓜多vs德國
|大都會體育場／紐澤西
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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