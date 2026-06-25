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▲2026年世界盃E組第3輪於6月26日開踢，庫拉索交手象牙海岸。（圖／翻攝自FIFA官網）

📍2026世界盃E組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 德國 2－0－0 9（2）、+7 6、晉級 2 象牙海岸 1－0－1 2（2）、0 3 3 厄瓜多 0－1－1 0（1）、-1 1 4 庫拉索 0－1－1 1（7）、-6 1

📍庫拉索VS象牙海岸戰力分析

▲象牙海岸在2026年世界盃E組小組賽第3輪遭遇庫拉索，只要不吞敗，就能以分組第2的資格闖入隊史首次淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

📍庫拉索VS象牙海岸傷兵名單與預測先發

⚽庫拉索預測先發（5-4-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 魯姆 Eloy Room 後衛 布雷內特 Joshua Brenet 後衛 弗洛拉納斯 Sherel Floranus 後衛 加里 Jurien Gaari 後衛 奧比斯波 Armando Obispo 中場 馮維爾 Deveron Fonville 中場 陳達毅 Tahith Chong 中場 科梅嫩西亞 Livano Comenencia 中場 L.巴庫納 Leandro Bacuna 中場 J.巴庫納 Juninho Bacuna 前鋒 洛卡迪亞 Juergen Locadia

⚽象牙海岸預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 Y.福法納 Yahia Fofana 後衛 杜埃 Guela Doue 後衛 科索努 Odilon Kossounou 後衛 阿格巴杜 Emmanuel Agbadou 中場 科南 Ghislain Konan 中場 桑加雷 Ibrahim Sangare 中場 凱西 Franck Kessie 中場 歐萊 Christ Inao Oulai 前鋒 迪亞洛 Amad Diallo 前鋒 迪奧曼德 Yan Diomande 前鋒 博尼 Ange-Yoan Bonny

📍庫拉索VS象牙海岸近期狀態

📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單

📍2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單

📍2026世界盃E組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月15日（一） 凌晨01：00 德國7：1庫拉索 NRG體育場／休士頓 6月15日（一） 早上07：00 象牙海岸1：0厄瓜多 林肯金融球場／費城 第2輪 6月21日（日） 凌晨04：00 德國2：1象牙海岸 BMO球場／多倫多 6月21日（日） 早上08：00 厄瓜多0：0庫拉索 箭頭體育場／堪薩斯 第3輪 6月26日（五） 凌晨04：00 庫拉多vs象牙海岸 AT&T體育場／阿靈頓 6月26日（五） 凌晨04：00 厄瓜多vs德國 大都會體育場／紐澤西

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月26日E組第3輪開踢，由庫拉索交手象牙海岸。庫拉索目前在E組以1分積分墊底，必須擊敗積分3分的象牙海岸，才有機會以成績較佳的小組第3名晉級；反觀象牙海岸，只要踢平就能鎖定分組第2。象牙海岸無疑是更被看好的一方，他們擁有陣容更深厚、才華橫溢的球隊，且命運掌握在自己手中。庫拉索在首戰曾以1：7慘遭德國隊血洗，雖然隨後以0：0逼平厄瓜多，展現出絕不輕言放棄的韌性。：庫拉索VS象牙海岸（世界盃Ｅ組小組賽）：2026年6月26日凌晨4點（台灣時間）：AT&T體育場（阿靈頓）：尼貝里Glenn Nyberg，瑞典）：洛卡迪亞（Juergen Locadia）雖然在世界盃傷兵名單上被列為出戰成疑，但預計仍會領銜鋒線。總教練艾德沃卡特（Dick Advocaat）將會排出身經百戰的巴庫納（Juninho Bacuna）與科梅嫩西亞（Livano Comenencia）在5後衛身前駐守，並寄望陳達毅（Tahith Chong）與巴庫納在反擊時進行盤帶推進。然而，這種死守的戰術對庫拉索來說能發揮的作用有限，因為他們現在需要的是「贏球」而不是「和局」，在比賽的某個時間點，他們勢必得大膽壓上進攻，而那時2隊實力上的差距就可能暴露無遺。1：7慘敗給德國是前車之鑑，而0：0逼平厄瓜多則是他們更想複製的理想範本。庫拉索將會排出身後5後衛建構起深層防線，試圖重演對陣厄瓜多時的零封好戲來挫敗對手。艾德沃卡特深知自己的球隊無法與象牙海岸對攻，因此戰術核心在於保持陣型的緊湊、讓洛卡迪亞作為前場支點，並期盼陳達毅（在防守反擊中製造威脅。但關鍵的隱憂在於，庫拉索必須取勝，而一味地死守是無法進球的，這意味著他們在比賽後半段必須涉險大膽壓上。總教練費（Emerse Fae）可能必須對先發陣容做出至少一處調整。辛戈（Wilfried Singo）在交手德國時，因明顯的大腿後側肌群受傷而被迫退場，並接受了進一步的醫療檢查。雖然檢查結果令人安心，但仍不太可能在與庫拉索的對決中上陣。與此同時，因大腿傷勢缺席小組賽前2場比賽的恩迪卡（Evan Ndicka）已經恢復隨隊訓練，能否在小組賽第3場做好先發的準備，仍有待觀察。象牙海岸將主導控球權，透過左右兩側的橫向轉移來拉動庫拉索的防線，直到拉出進攻空檔。從右路內切尋求破門機會的迪亞洛（Amad Diallo），是他們最具威脅的致勝關鍵，而凱西（Franck Kessie）與桑加雷（Ibrahim Sangare）則負責掌控比賽節奏、邊後衛適時前插提供進攻寬度。只要他們保持耐心，並防範對方在防守反擊中施加冷箭，實力上的優勢終將化為勝勢。禁賽：無傷勢疑慮：洛卡迪亞（Juergen Locadia，肌肉損傷）禁賽：無傷勢疑慮：辛戈（Wilfried Singo，大腿後側肌群）：在對陣厄瓜多時陷入苦戰，整場比賽面臨對手27次射門瘋狂轟炸，但憑藉門將魯姆（Eloy Room）神勇的發揮，成功逼平對手，守下歷史性的0：0賽果。這也讓他們依然保有機會，去挑戰成為世界盃歷史上晉級淘汰賽階段排名最低的國家，不過他們必須擊敗象牙海岸才能實現這個目標。：象牙海岸同樣在尋求隊史首度闖進世界盃淘汰賽。他們在小組賽第2輪曾有機會提前鎖定席次，卻在領先的情況下遭到逆轉，於第94分鐘失球，最終以1：2惜敗給德國。象牙海岸仍是晉級大熱門，並被看好能創下隊史首次在同屆世界盃贏下2場比賽的紀錄；然而，對於過去4場國際賽事勝負都在1球分差之內的球隊來說，高期望可能會帶來沉重的心理負擔。整體而言，象牙海岸更佔上風。庫拉索寫下了非常動人的世界盃黑馬故事，且勢必會給對手製造巨大麻煩，但由於他們有著非贏不可的壓力，這意味著他們最終不得不對這支擁有更強大火力的「非洲大象」敞開大門。象牙海岸理應有足夠的實力掌控戰局，順利帶走淘汰賽門票。▪️門將：魯姆（Eloy Room）、博達克（Tyrick Bodak）、多恩布施（Trevor Doornbusch）▪️後衛：桑博（Shurandy Sambo）、加里（Jurien Gaari）、范艾伊馬（Roshon Van Eijma）、弗洛拉納斯（Sherel Floranus）、奧比斯波（Armando Obispo）、布雷內特（Joshua Brenet）、巴祖爾（Riechedly Bazoe）、馮維爾（Deveron Fonville）▪️中場：巴庫納（Juninho Bacuna）、科梅嫩西亞（Livano Comenencia）、巴庫納（Leandro Bacuna）、馬爾沙（Arjany Martha）、陳達毅（Tahith Chong）、費利達（Kevin Felida）▪️前鋒：洛卡迪亞（Juergen Locadia）、安東尼斯（Jeremy Antonisse）、漢森（Sontje Hansen）、諾斯林（Tyrese Noslin）、戈雷（Kenji Gorre）、馬爾加里塔（Jearl Margaritha）、庫瓦斯（Brandley Kuwas）、卡斯塔內爾（Gervane Kastaneer）▪️門將: 福法納（Yahia Fofana）、科內（Mohamed Kone）、拉馮（Alban Lafont）▪️後衛：阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）、阿克帕（Clement Akpa）、 迪奧曼德（Ousmane Diomande）、杜埃（Guela Doue）、科南（Ghislain Konan）、科索努（Odilon Kossounou） 、恩迪卡（Evan Ndicka）、辛戈（Wilfried Singo）▪️中場：福法納（Seko Fofana）、吉亞貢（Parfait Guiagon）、歐萊（Christ Inao Oulai）、凱西（Franck Kessie）、桑加雷（Ibrahim Sangare）、塞里（Jean-Michael Seri）▪️前鋒：阿丁格拉（Simon Adingra）、博尼（Ange-Yoan Bonny）、迪亞洛（Amad Diallo）、迪亞基特（Oumar Diakite）、迪奧曼德（Yan Diomande）、格桑德（Evann Guessand）、佩佩（Nicolas Pepe）、圖雷（Bazoumana Toure）、瓦希（Elye Wahi）