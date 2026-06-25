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▲2026年世界盃E組第3輪於6月26日開踢，德國交手厄瓜多。（圖／翻攝自FIFA官網）

📍2026世界盃E組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 德國 2－0－0 9（2）、+7 6、晉級 2 象牙海岸 1－0－1 2（2）、0 3 3 厄瓜多 0－1－1 0（1）、-1 1 4 庫拉索 0－1－1 1（7）、-6 1

📍德國VS厄瓜多戰力分析

▲2026年世界盃E組第3輪，厄瓜多交手德國，厄瓜多目前僅1分積分，必須擊敗小組實力最強的德國，才有一線生機隨其晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

📍德國VS厄瓜多傷兵名單與預測先發

⚽德國預測先發（5-4-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 鮑曼 Oliver Baumann 後衛 基米希 Joshua Kimmich 後衛 佳夫 Malick Thiaw 後衛 呂迪格 Antonio Rudiger 後衛 勞姆 David Raum 中場 阿米里 Nadiem Amiri 中場 格雷茨卡 Leon Goretzka 前鋒 拜爾 Maximilian Beier 前鋒 翁達夫 Deniz Undav 前鋒 勒威林 Jamie Leweling 前鋒 沃爾特馬德 Nick Woltemade

⚽厄瓜多預測先發（4-3-3）

位置 姓名 英文姓名 門將 加林德斯 Hernan Galindez 後衛 佛朗哥 Alan Franco 後衛 帕喬 Willian Pacho 後衛 因卡皮耶 Piero Hincapie 後衛 埃斯圖皮尼安 Pervis Estupinan 中場 阿爾西瓦爾 Jordy Alcívar 中場 M.凱塞多 Moises Caicedo 中場 維特 Pedro Vite 中場 耶博阿 John Yeboah 中場 普拉塔 Gonzalo Plata 前鋒 E.瓦倫西亞 Enner Valencia

📍德國VS厄瓜多近期狀態

📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單

📍2026世界盃E組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月15日（一） 凌晨01：00 德國7：1庫拉索 NRG體育場／休士頓 6月15日（一） 早上07：00 象牙海岸1：0厄瓜多 林肯金融球場／費城 第2輪 6月21日（日） 凌晨04：00 德國2：1象牙海岸 BMO球場／多倫多 6月21日（日） 早上08：00 厄瓜多0：0庫拉索 箭頭體育場／堪薩斯 第3輪 6月26日（五） 凌晨04：00 庫拉多vs象牙海岸 AT&T體育場／阿靈頓 6月26日（五） 凌晨04：00 厄瓜多vs德國 大都會體育場／紐澤西

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月26日E組第3輪開踢，由德國交手厄瓜多。2支球隊的目標截然不同，德國目前手握6分積分已提前晉級，此役主要目標是鎖定小組第1；反觀厄瓜多目前僅1分積分，必須擊敗小組實力最強的德國，才有一線生機隨其晉級淘汰賽，這對厄瓜多而言無疑是一項艱巨的任務。：德國VS厄瓜多（世界盃Ｅ組小組賽）：2026年6月26日凌晨4點（台灣時間）：大都會體育場（紐澤西）：彭索（Tori Penso，美國）：施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）因傷提前退出了本屆世界盃後續賽事。由於小組榜首位置已幾乎十拿九穩，預計總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）將進行大幅度輪換。德國在小組賽進攻火力全開，7：1大勝庫拉索、2：1力克象牙海岸。即便此役進行陣容調整，翁達夫（Deniz Undav）和阿米里（Nadiem Amiri）在個人能力與創造力，仍將帶給厄瓜多防線極大的麻煩。德國能氣定神閒地掌控路權並尋找致命一擊，透過阿米里與格雷茨卡（Leon Goretzka）控制中場節奏，並讓拜爾（Maximilian Beier）、翁達夫和勒威林（Jamie Leweling）在對手線路之間靈活穿梭，再由沃爾特馬德（Nick Woltemade）拉開對方防線。一旦厄瓜多陣型過於壓上，德國的推進速度與精準傳導將在反擊中給予致命懲罰。：厄瓜多目前全員健康、沒有傷兵。總教練貝卡切斯（Sebastian Beccacece）將繼續信任維持球隊組織的核心骨幹，由M.凱塞多（Moises Caicedo）坐中路，因卡皮耶（Piero Hincapie）與帕喬（Willian Pacho）統領3後衛防線，E.瓦倫西亞（Enner Valencia）在前線衝鋒。這場比賽厄瓜多必須踢得比平時更有侵略性，因為一場和局對他們毫無意義。厄瓜多在前2場比賽展現出堅韌的防守，但進攻端陷入進球荒。面對德國，主動攻出來是唯一選擇，儘管這極具風險，但已別無退路。教練貝卡切斯將要求埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）等邊後衛大幅壓上，並讓凱塞多與維特向前推進，全力為瓦倫西亞和普拉塔（Gonzalo Plata）輸送砲火。由因卡皮耶、帕喬及佛朗哥（Alan Franco）組成的3後衛是球隊強項，但在進攻端投入過多兵力，極易在攻防轉換時遭到德國隊反擊。禁賽：無傷勢疑慮：施洛特貝克（Nico Schlotterbeck，腳踝提前報銷）禁賽：無傷勢疑慮：無：德國隊在首輪以7：1血洗庫拉索後，次輪對陣象牙海岸時在上半場意外以0：1落後。所幸下半場及時覺醒，憑藉著第 94分鐘的絕殺進球，最終以2：1反敗為勝，也成功挺進32強淘汰賽，彌補了2018年和2022年止步分組賽的遺憾。這支曾4度奪冠的傳統強權，現在將力爭在隊史上第4次以全勝戰績從世界盃小組賽出線。此外，德國還將追逐另一個里程碑，若此役取勝，將迎來各項賽事的12連勝，這將追平他們在1979年5月至1980年6月（當時以西德名義參賽）期間所創下的隊史最長連勝紀錄。：厄瓜多在進入本屆世界盃前，曾寫下連續19場比賽不敗的輝煌紀錄（8勝11平），然而他們在分組賽的表現卻令人大失所望，先是以0：1敗給象牙海岸，隨後又與庫拉索以0：0互交白卷。因此，這場比賽厄瓜多必須全力搶分，才有一線生機從小組中突圍。不過，他們在過去9次面對歐洲球隊時未嘗一勝（5平4負），這意味著他們將面臨一場硬仗。對於總教練塞貝卡切斯而言，首要任務是打破進球荒，因為若是鋒線持續熄火，他們將成為繼1930年和1950年的玻利維亞之後，歷史上第2支在單屆世界盃一球未進的南美足聯（CONMEBOL）球隊。德國在過去2次交手中全數勝出，分別是2006年世界盃小組賽的3：0，以及2013年5月國際友誼賽的 4：2。▪️門將：諾伊爾（Manuel Neuer）、鮑曼（Oliver Baumann）、努貝爾（Alexander Nubel）▪️後衛：基米希（Joshua Kimmich）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、勞姆 (David Raum)、塔 (Jonathan Tah)、安東 (Waldemar Anton)、呂迪格 (Antonio Rudiger)、布朗（Nathaniel Brown）、佳夫 （Malick Thiaw）▪️中場：穆斯拉 (Jamal Musiala)、維爾茨 (Florian Wirtz)、韋德拉奧戈（Assan Ouédraogo）、斯蒂勒 (Angelo Stiller)、帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)、格雷茨卡（Leon Goretzka）、薩內 (Leroy Sané)、恩梅查 (Felix Nmecha)、阿米里（Nadiem Amiri）、格羅斯 (Pascal Groß)▪️前鋒：哈弗茨 (Kai Havertz)、翁達夫（Deniz Undav）、勒威林（Jamie Leweling）、沃爾特馬德（Nick Woltemade）、拜爾（Maximilian Beier）▪️門將：加林德斯（Hernan Galindez）、拉米雷斯（Moises Ramirez）、瓦列（Gonzalo Valle）▪️後衛：帕喬（Willian Pacho）、因卡皮耶（Piero Hincapie）、奧爾多涅斯（Joel Ordonez）、托雷斯（Felix Torres）、埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）、梅迪納（Yaimar Medina）、普雷西亞多（Angelo Preciado）、波羅佐（Jackson Porozo）▪️中場：明達（Alan Minda）、M.凱塞多（Moises Caicedo）、阿爾西瓦爾（Jordy Alcívar）、卡斯蒂略（Denil Castillo）、耶博阿（John Yeboah）、佛朗哥（Alan Franco）、維特（Pedro Vite） 、帕埃斯（Kendry Paez）、安古洛（Nilson Angulo）、普拉塔（Gonzalo Plata）▪️前鋒：羅德里格斯（Kevin Rodríguez）、A.瓦倫西亞（Anthony Valencia）、E.瓦倫西亞（Enner Valencia）、J.凱塞多（Jordy Caicedo）、阿雷瓦洛（Jeremy Arevalo）