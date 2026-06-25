2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月26日E組第3輪開踢，由德國交手厄瓜多。2支球隊的目標截然不同，德國目前手握6分積分已提前晉級，此役主要目標是鎖定小組第1；反觀厄瓜多目前僅1分積分，必須擊敗小組實力最強的德國，才有一線生機隨其晉級淘汰賽，這對厄瓜多而言無疑是一項艱巨的任務。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場E組德國VS厄瓜多的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/26 德國VS厄瓜多基本資訊
📍2026世界盃E組戰績表
📍德國VS厄瓜多戰力戰力分析
📍德國VS厄瓜多預測先發名單與傷兵名單
📍德國VS厄瓜多近期狀態
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
📍2026世界盃E組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/26 德國VS厄瓜多基本資訊
📍比賽對戰：德國VS厄瓜多（世界盃Ｅ組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月26日凌晨4點（台灣時間）
📍比賽地點：大都會體育場（紐澤西）
📍主裁判：彭索（Tori Penso，美國）
📍2026世界盃E組戰績表
📍德國VS厄瓜多戰力分析
德國：施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）因傷提前退出了本屆世界盃後續賽事。由於小組榜首位置已幾乎十拿九穩，預計總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）將進行大幅度輪換。德國在小組賽進攻火力全開，7：1大勝庫拉索、2：1力克象牙海岸。即便此役進行陣容調整，翁達夫（Deniz Undav）和阿米里（Nadiem Amiri）在個人能力與創造力，仍將帶給厄瓜多防線極大的麻煩。
德國能氣定神閒地掌控路權並尋找致命一擊，透過阿米里與格雷茨卡（Leon Goretzka）控制中場節奏，並讓拜爾（Maximilian Beier）、翁達夫和勒威林（Jamie Leweling）在對手線路之間靈活穿梭，再由沃爾特馬德（Nick Woltemade）拉開對方防線。一旦厄瓜多陣型過於壓上，德國的推進速度與精準傳導將在反擊中給予致命懲罰。
厄瓜多：厄瓜多目前全員健康、沒有傷兵。總教練貝卡切斯（Sebastian Beccacece）將繼續信任維持球隊組織的核心骨幹，由M.凱塞多（Moises Caicedo）坐中路，因卡皮耶（Piero Hincapie）與帕喬（Willian Pacho）統領3後衛防線，E.瓦倫西亞（Enner Valencia）在前線衝鋒。這場比賽厄瓜多必須踢得比平時更有侵略性，因為一場和局對他們毫無意義。
厄瓜多在前2場比賽展現出堅韌的防守，但進攻端陷入進球荒。面對德國，主動攻出來是唯一選擇，儘管這極具風險，但已別無退路。教練貝卡切斯將要求埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）等邊後衛大幅壓上，並讓凱塞多與維特向前推進，全力為瓦倫西亞和普拉塔（Gonzalo Plata）輸送砲火。由因卡皮耶、帕喬及佛朗哥（Alan Franco）組成的3後衛是球隊強項，但在進攻端投入過多兵力，極易在攻防轉換時遭到德國隊反擊。
📍德國VS厄瓜多傷兵名單與預測先發
德國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：施洛特貝克（Nico Schlotterbeck，腳踝提前報銷）
厄瓜多傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽德國預測先發（5-4-1）：
⚽厄瓜多預測先發（4-3-3）：
📍德國VS厄瓜多近期狀態
德國：德國隊在首輪以7：1血洗庫拉索後，次輪對陣象牙海岸時在上半場意外以0：1落後。所幸下半場及時覺醒，憑藉著第 94分鐘的絕殺進球，最終以2：1反敗為勝，也成功挺進32強淘汰賽，彌補了2018年和2022年止步分組賽的遺憾。這支曾4度奪冠的傳統強權，現在將力爭在隊史上第4次以全勝戰績從世界盃小組賽出線。
此外，德國還將追逐另一個里程碑，若此役取勝，將迎來各項賽事的12連勝，這將追平他們在1979年5月至1980年6月（當時以西德名義參賽）期間所創下的隊史最長連勝紀錄。
厄瓜多：厄瓜多在進入本屆世界盃前，曾寫下連續19場比賽不敗的輝煌紀錄（8勝11平），然而他們在分組賽的表現卻令人大失所望，先是以0：1敗給象牙海岸，隨後又與庫拉索以0：0互交白卷。因此，這場比賽厄瓜多必須全力搶分，才有一線生機從小組中突圍。
不過，他們在過去9次面對歐洲球隊時未嘗一勝（5平4負），這意味著他們將面臨一場硬仗。對於總教練塞貝卡切斯而言，首要任務是打破進球荒，因為若是鋒線持續熄火，他們將成為繼1930年和1950年的玻利維亞之後，歷史上第2支在單屆世界盃一球未進的南美足聯（CONMEBOL）球隊。
歷史對戰紀錄：德國在過去2次交手中全數勝出，分別是2006年世界盃小組賽的3：0，以及2013年5月國際友誼賽的 4：2。
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
▪️門將：諾伊爾（Manuel Neuer）、鮑曼（Oliver Baumann）、努貝爾（Alexander Nubel）
▪️後衛：基米希（Joshua Kimmich）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、勞姆 (David Raum)、塔 (Jonathan Tah)、安東 (Waldemar Anton)、呂迪格 (Antonio Rudiger)、布朗（Nathaniel Brown）、佳夫 （Malick Thiaw）
▪️中場：穆斯拉 (Jamal Musiala)、維爾茨 (Florian Wirtz)、韋德拉奧戈（Assan Ouédraogo）、斯蒂勒 (Angelo Stiller)、帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)、格雷茨卡（Leon Goretzka）、薩內 (Leroy Sané)、恩梅查 (Felix Nmecha)、阿米里（Nadiem Amiri）、格羅斯 (Pascal Groß)
▪️前鋒：哈弗茨 (Kai Havertz)、翁達夫（Deniz Undav）、勒威林（Jamie Leweling）、沃爾特馬德（Nick Woltemade）、拜爾（Maximilian Beier）
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
▪️門將：加林德斯（Hernan Galindez）、拉米雷斯（Moises Ramirez）、瓦列（Gonzalo Valle）
▪️後衛：帕喬（Willian Pacho）、因卡皮耶（Piero Hincapie）、奧爾多涅斯（Joel Ordonez）、托雷斯（Felix Torres）、埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）、梅迪納（Yaimar Medina）、普雷西亞多（Angelo Preciado）、波羅佐（Jackson Porozo）
▪️中場：明達（Alan Minda）、M.凱塞多（Moises Caicedo）、阿爾西瓦爾（Jordy Alcívar）、卡斯蒂略（Denil Castillo）、耶博阿（John Yeboah）、佛朗哥（Alan Franco）、維特（Pedro Vite） 、帕埃斯（Kendry Paez）、安古洛（Nilson Angulo）、普拉塔（Gonzalo Plata）
▪️前鋒：羅德里格斯（Kevin Rodríguez）、A.瓦倫西亞（Anthony Valencia）、E.瓦倫西亞（Enner Valencia）、J.凱塞多（Jordy Caicedo）、阿雷瓦洛（Jeremy Arevalo）
📍2026世界盃E組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍德國VS厄瓜多戰力戰力分析
📍德國VS厄瓜多預測先發名單與傷兵名單
📍德國VS厄瓜多近期狀態
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
📍2026世界盃E組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：德國VS厄瓜多（世界盃Ｅ組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月26日凌晨4點（台灣時間）
📍比賽地點：大都會體育場（紐澤西）
📍主裁判：彭索（Tori Penso，美國）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|德國
|2－0－0
|9（2）、+7
|6、晉級
|2
|象牙海岸
|1－0－1
|2（2）、0
|3
|3
|厄瓜多
|0－1－1
|0（1）、-1
|1
|4
|庫拉索
|0－1－1
|1（7）、-6
|1
德國：施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）因傷提前退出了本屆世界盃後續賽事。由於小組榜首位置已幾乎十拿九穩，預計總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）將進行大幅度輪換。德國在小組賽進攻火力全開，7：1大勝庫拉索、2：1力克象牙海岸。即便此役進行陣容調整，翁達夫（Deniz Undav）和阿米里（Nadiem Amiri）在個人能力與創造力，仍將帶給厄瓜多防線極大的麻煩。
德國能氣定神閒地掌控路權並尋找致命一擊，透過阿米里與格雷茨卡（Leon Goretzka）控制中場節奏，並讓拜爾（Maximilian Beier）、翁達夫和勒威林（Jamie Leweling）在對手線路之間靈活穿梭，再由沃爾特馬德（Nick Woltemade）拉開對方防線。一旦厄瓜多陣型過於壓上，德國的推進速度與精準傳導將在反擊中給予致命懲罰。
厄瓜多：厄瓜多目前全員健康、沒有傷兵。總教練貝卡切斯（Sebastian Beccacece）將繼續信任維持球隊組織的核心骨幹，由M.凱塞多（Moises Caicedo）坐中路，因卡皮耶（Piero Hincapie）與帕喬（Willian Pacho）統領3後衛防線，E.瓦倫西亞（Enner Valencia）在前線衝鋒。這場比賽厄瓜多必須踢得比平時更有侵略性，因為一場和局對他們毫無意義。
厄瓜多在前2場比賽展現出堅韌的防守，但進攻端陷入進球荒。面對德國，主動攻出來是唯一選擇，儘管這極具風險，但已別無退路。教練貝卡切斯將要求埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）等邊後衛大幅壓上，並讓凱塞多與維特向前推進，全力為瓦倫西亞和普拉塔（Gonzalo Plata）輸送砲火。由因卡皮耶、帕喬及佛朗哥（Alan Franco）組成的3後衛是球隊強項，但在進攻端投入過多兵力，極易在攻防轉換時遭到德國隊反擊。
德國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：施洛特貝克（Nico Schlotterbeck，腳踝提前報銷）
厄瓜多傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽德國預測先發（5-4-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|鮑曼
|Oliver Baumann
|後衛
|基米希
|Joshua Kimmich
|後衛
|佳夫
|Malick Thiaw
|後衛
|呂迪格
|Antonio Rudiger
|後衛
|勞姆
|David Raum
|中場
|阿米里
|Nadiem Amiri
|中場
|格雷茨卡
|Leon Goretzka
|前鋒
|拜爾
|Maximilian Beier
|前鋒
|翁達夫
|Deniz Undav
|前鋒
|勒威林
|Jamie Leweling
|前鋒
|沃爾特馬德
|Nick Woltemade
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|加林德斯
|Hernan Galindez
|後衛
|佛朗哥
|Alan Franco
|後衛
|帕喬
|Willian Pacho
|後衛
|因卡皮耶
|Piero Hincapie
|後衛
|埃斯圖皮尼安
|Pervis Estupinan
|中場
|阿爾西瓦爾
|Jordy Alcívar
|中場
|M.凱塞多
|Moises Caicedo
|中場
|維特
|Pedro Vite
|中場
|耶博阿
|John Yeboah
|中場
|普拉塔
|Gonzalo Plata
|前鋒
|E.瓦倫西亞
|Enner Valencia
德國：德國隊在首輪以7：1血洗庫拉索後，次輪對陣象牙海岸時在上半場意外以0：1落後。所幸下半場及時覺醒，憑藉著第 94分鐘的絕殺進球，最終以2：1反敗為勝，也成功挺進32強淘汰賽，彌補了2018年和2022年止步分組賽的遺憾。這支曾4度奪冠的傳統強權，現在將力爭在隊史上第4次以全勝戰績從世界盃小組賽出線。
此外，德國還將追逐另一個里程碑，若此役取勝，將迎來各項賽事的12連勝，這將追平他們在1979年5月至1980年6月（當時以西德名義參賽）期間所創下的隊史最長連勝紀錄。
厄瓜多：厄瓜多在進入本屆世界盃前，曾寫下連續19場比賽不敗的輝煌紀錄（8勝11平），然而他們在分組賽的表現卻令人大失所望，先是以0：1敗給象牙海岸，隨後又與庫拉索以0：0互交白卷。因此，這場比賽厄瓜多必須全力搶分，才有一線生機從小組中突圍。
不過，他們在過去9次面對歐洲球隊時未嘗一勝（5平4負），這意味著他們將面臨一場硬仗。對於總教練塞貝卡切斯而言，首要任務是打破進球荒，因為若是鋒線持續熄火，他們將成為繼1930年和1950年的玻利維亞之後，歷史上第2支在單屆世界盃一球未進的南美足聯（CONMEBOL）球隊。
歷史對戰紀錄：德國在過去2次交手中全數勝出，分別是2006年世界盃小組賽的3：0，以及2013年5月國際友誼賽的 4：2。
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
▪️門將：諾伊爾（Manuel Neuer）、鮑曼（Oliver Baumann）、努貝爾（Alexander Nubel）
▪️後衛：基米希（Joshua Kimmich）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、勞姆 (David Raum)、塔 (Jonathan Tah)、安東 (Waldemar Anton)、呂迪格 (Antonio Rudiger)、布朗（Nathaniel Brown）、佳夫 （Malick Thiaw）
▪️中場：穆斯拉 (Jamal Musiala)、維爾茨 (Florian Wirtz)、韋德拉奧戈（Assan Ouédraogo）、斯蒂勒 (Angelo Stiller)、帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)、格雷茨卡（Leon Goretzka）、薩內 (Leroy Sané)、恩梅查 (Felix Nmecha)、阿米里（Nadiem Amiri）、格羅斯 (Pascal Groß)
▪️前鋒：哈弗茨 (Kai Havertz)、翁達夫（Deniz Undav）、勒威林（Jamie Leweling）、沃爾特馬德（Nick Woltemade）、拜爾（Maximilian Beier）
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
▪️門將：加林德斯（Hernan Galindez）、拉米雷斯（Moises Ramirez）、瓦列（Gonzalo Valle）
▪️後衛：帕喬（Willian Pacho）、因卡皮耶（Piero Hincapie）、奧爾多涅斯（Joel Ordonez）、托雷斯（Felix Torres）、埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）、梅迪納（Yaimar Medina）、普雷西亞多（Angelo Preciado）、波羅佐（Jackson Porozo）
▪️中場：明達（Alan Minda）、M.凱塞多（Moises Caicedo）、阿爾西瓦爾（Jordy Alcívar）、卡斯蒂略（Denil Castillo）、耶博阿（John Yeboah）、佛朗哥（Alan Franco）、維特（Pedro Vite） 、帕埃斯（Kendry Paez）、安古洛（Nilson Angulo）、普拉塔（Gonzalo Plata）
▪️前鋒：羅德里格斯（Kevin Rodríguez）、A.瓦倫西亞（Anthony Valencia）、E.瓦倫西亞（Enner Valencia）、J.凱塞多（Jordy Caicedo）、阿雷瓦洛（Jeremy Arevalo）
📍2026世界盃E組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月15日（一）
|凌晨01：00
|德國7：1庫拉索
|NRG體育場／休士頓
|6月15日（一）
|早上07：00
|象牙海岸1：0厄瓜多
|林肯金融球場／費城
|第2輪
|6月21日（日）
|凌晨04：00
|德國2：1象牙海岸
|BMO球場／多倫多
|6月21日（日）
|早上08：00
|厄瓜多0：0庫拉索
|箭頭體育場／堪薩斯
|第3輪
|6月26日（五）
|凌晨04：00
|庫拉多vs象牙海岸
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月26日（五）
|凌晨04：00
|厄瓜多vs德國
|大都會體育場／紐澤西
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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